DETALII NOI în cazul COPIILOR MALTRATAŢI de la Nisporeni. MOTIVUL pentru care tatăl ŞI-A BĂTUT CU BESTIALITATE cei doi feciori (IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOŢIONAL)

Cruzime fără margini. Un tată și-a bătut cu bestialitate cei doi feciori ai săi, până când unul dintre aceștia a ajuns la spital. Acesta le-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii, dar și cu un fir de sârmă. Motivul pentru care tatăl a recurs la un asemenea gest ar fi faptul că cei fiul mai mare nu frecventează orele la gimnaziu. Incidentul a avut loc într-un sat din raionul Nisporeni. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

În această stare a ajuns la spital băiatul în vârstă de 13 ani, a cărui spate este plin de leziuni, iar chipul desfigurat. Acesta a mărturisit că nu este pentru prima dată când este bătut de propriul tată. Băiatul spune că timp de o oră a suportat un adevărat calvar, iar acum este internat la Spitalul Raional din Nisporeni.



"Eu am venit de la școală, m-am dus la bunica și m-am dus la un om să deșchic lemne și tata m-a chemat acasă să tai lemne ca să facem focul. Dar el ne-a mințit și ne-a chemat în casă și a început să ne bată. De la școală o auzit că nu ascultăm ne jucăm la telefon la lecții. Am încercat să ies afară să fug de el dar nu mi-a dat voie", a spus unul dintre feciori.



Deşi nu purta nicio vină, bărbatul și-a descărcat nervii și pe fratele mai mic, care, spune el i-a fost frică să strige după ajutor.



"Pe dânsul îl bătea mai mult cu pumnii cu picioarele cu palma. Nu, de ce? avea să ne bată mai tare", a spus copilul de 11 ani.



Mama copiilor povestește cu lacrimi în ochi despre cele întâmplate. Femeia spune că loviturile au fost atât de dure întrucât draperiile erau pline de sânge.



"Eu întorcându-mă de la Nisporeni când am intrat în virandă băietul al doilea stătea în picioare, perdelele le văd numai sânge și îl întreb deodată ce s-o întâmplat. Mă duc la cuhne nu aveți idee cum lam găsit pe cel mai mare îi staniu straşnic de tăt cât de tare era bătut", a spus mama copiilor.



Directoarea gimnaziului spune că este îngrozită de cele întâmplate întrucât cei doi copii frecventează cu reularitate orele la şcoală. Astfel, cel mare care studiază în clasa a 7-a are 3 absenţe, iar cel mai mic din clasa a 5-a, doar una.



"Vin la şcoală, curăţei, îngrijiţi, îmbrăcaţi, da sunt dintr-o familie numeroasă, sunt patru copii în familie. Da am auzit că taicăsău este sever cu ei. Cel mai mare este spitalizat, dar cel mai mic astăzi a fost la şcoală", a spus Valentina Buliga, directoarea gimnaziului.



"Cazul este investigat de oamenii legii. Acum tatăl celor doi copii riscă 15 zile de arest, dosar penal sau chiar șase ani de pușcărie", a spus Alexandru Ciuş, vicedirector medical sptalul raional Nisporeni.