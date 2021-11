DETALII noi în cazul bătrânului omorât cu bestialitate în propria locuință, de un adolescent de 17 ani

Detalii noi în cazul bătrânului omorât cu bestialitate în propria locuință din satul Ocolina, raionul Soroca, de un adolescent de 17 ani. Acesta locuia singur și era orb. Trupul neînsuflețit al victimei de 90 de ani a fost găsit de nepoata sa, care a și anunțat oamenii legii.Elena Molcianovschi spune că și-a găsit unchiul zăcând într-o baltă de sânge.”El stătea toată vremea cu ușile închise, căci nu vedea. Când am intrat în casă l-am găsit deja era decedat. Am văzut baltă de sânge lângă sobă. Când am mai făcut un pas, l-am văzut pe el cum stătea cu umărul de sobă și cu capul în jos, tăiat tot după cap cu toporul.”, a declarat Elena Molcianovschi, nepoata victimei.Femeia spune că nu știe care ar fi fost motivul conflictului dintre unchi și adolescent.”Moșul nu avea bani deloc în casă, dar ce a căutat. Îmi e frică, căci să vezi așa un om tăiat și când știi că nu are cine să te apere în mahalaua asta.”Am încercat să discutăm și cu mama suspectului, însă aceasta a fugit când a văzut echipa noastră de filmare.”- Puteți să ne spuneți, vă rog frumos, măcar ceva.- Nu.”Asistenta socială susține că adolescentul era problematic.”Copilul este cam dificil. Are o purtare neadecvată. Probleme au fost mereu și a fost luat la evidență. Am discutat la ședințele comisiei protecției drepturilor copiilor privitor la cazurile care nu se prezenta la școală.”, a declarat Galina Bujor, asistenta socială.Oamenii din sat sunt șocați și spun că băiatul se comporta straniu în ultima vreme, după ce ar fi început să consume droguri. El ar fi bătut-o în repetate rânduri și pe mama lui.”El a apucat-o de cap şi a vrut să o tundă ori ce să facă mai departe Dumnezeu ştie. Întâi a tăiat mâţa cu toporul şi după accea le-a făcut pe toate, da nu i-a dat în gând la nimeni.””Parcă toți se împăcau. Nu era sfadă nimic. De abia acum o lună de zile am auzit că au început a se întâmpla cazurile date. Era straniu și cu băieții prin sat straniu se comporta. Posibil se droga în ultimul timp. Da așa era ok.”Administrația publică locală este îngrijorată, deoarece, în ultima perioadă, tot mai mulți tineri din sat se droghează. Primarul spune că a încercat să discute cu părinții acestora, însă cerințele îi sunt ignorate.”E Doamne fereşte şi noi ştim că se droghează şi mai avem tineri de aceştia şi noi lucrăm cu dânşii, au mai fost încălcări de huliganism, i-am chemat la comisia pentru drepturile copilului la şedinţele multidisciplinare.”, a declarat Valentina Ceban, primarul localității Ocolina.Tânărul de 17 ani a fost reținut pe urme fierbinți pentru 24 de ore, iar pe hainele lui au fost depistate urme de sânge. Ulterior, oamenii legii au găsit la domiciliul acestuia un topor, pe lama căruia erau fire de păr care ar aparţine victimei. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenţie pe viaţă.