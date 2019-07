DETALII NOI în cazul bărbatului împușcat de vecin în Cimișlia. Ce spun localnicii

Un bărbat din satul Ialpug, raionul Cimişlia, a fost împușcat mortal de vecinul său. Victima, în vârstă de 46 de ani a venit la consăteanul său pentru a-l ajuta să taie lemne. Cei doi însă s-au certat, iar vecinul de 64 de ani a scos arma din casă, pe care o deţinea ilegal, şi a tras de două ori. Gloanțele au nimerit în pieptul bărbatului, iar acesta a murit pe loc.



O vecină a auzit focurile de armă şi, după ce a văzut victima la pământ, a chemat poliţia şi ambulanţa.



”Am auzit o împușcătură și pe urmă o venit vecinul acesta care o împușcat.Ne-a chemat și m-am dus până la poartă. Am fugit și când am văzut ședea omul mort. Ei se ajutau, vecini. Se ajutau. Nu erau în conflict”.



Localnicii sunt îngrijoraţi şi spun că suspectul are antecedente penale.



”Ne-am șocat. Rău de felul lui era. Nici nu se împăcau vecinii cu dânsul, cât de rău era el. El a mai făcut. L-a omorât pe fratele său. El o mai stat, patru ani o fost închis. Avea ură toți pe el”.



”Groază a fost. Așa lucru să auzi că au luat zilele la om. Prima dată în realitate am auzit așa ceva”.



”Da cum, dacă lucram împreună cu oamenii aceștia. Da el nu avea cu nimeni nimic. Era bun om. Pur și simplu l-a chemat la ajutor să-i taie lemne, da acolo, nu știu ce s-a întâmplat”.



Forţele de ordine au stabilit că suspectul era în stare avansată de ebrietate. În acest caz a fost deschis dosar penal, iar suspectul a fost reţinut.