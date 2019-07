DETALII NOI în cazul băiatului de 11 ani care a MURIT din cauza RABIEI

foto: publika.md

Cazul băiatului de 11 ani, care acum două zile ar fi murit din cauza rabiei, trezeşte semne de întrebare. Șeful Centrului de Sterilizare din Chișinău, Roman Trahtman, spune că medicii din Stăuceni, cei care primii au consultat copilul, ar fi acţionat necorespunzător. Potrivit lui, aceştia l-ar fi investigat ineficient timp de o săptămână, până ce starea băiatului s-a agravat.



Cei vizaţi au refuzat să ofere un răspuns clar dacă în acest caz s-au luat toate măsurile necesare.



Roman Trahtman spune că a efectuat o investigație și a discutat atât cu medicii,care au avut tangenţă în acest caz, cât și cu mama băiatului. Trahtman este sigur că victima nu s-a infectat prin zgârietura pe care o avea pe piept, aşa cum presupun medicii, pentru că locul ar fi trebuit să arate inflamat, fapt ce nu s-a produs. Bărbatul spune că a fost personal la Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii, acolo unde băiatul a fost adus în data de 12 iulie, în stare extrem de gravă, abia peste trei săptămâni de la presupusa infectare.



”Animalul poate să-l lingă, iar dacă sunt tăieturi pe mână sau pe față, ca de exemplu buzele lui care erau crăpate, saliva pătrunde în sânge şi omul se infectează. Nu este neapărat să fie o mușcătură”, a spus Roman Trahtam, șeful Centrului de Sterilizare din Chișinău.



Roman Trahtman a aflat că băiatul a fost dus la medicii din Stăuceni de mătuşa care îl îngrijea, abia peste două săptămâni din ziua când se presupune că s-a infectat. Medicii de acolo, însă, l-au investigat încă timp de o săptămână, spune el.



”Medicii îl purtau dintr-un centru de sănătate în altul și s-a ajuns până la aceea că, din cauza halucinațiilor, ei credeau că băiatul are dereglări psihice și l-au trimis la Spitalul de Psihiatrie "Codru”.”, a declarat Roman Trahtam, șeful Centrului de Sterilizare din Chișinău.



Am încercat să aflăm dacă într-adevăr copilul a fost dus la Spitalului Clinic de Psihiatrie, însă directorul acestei instituţii nu ne-a răspuns la telefon.



”Am încercat să luăm o reacție de la medicul de familie din cadrul Centrului de Sănătate Stăuceni, dar acesta nu a fost de găsit. Administrația instituției a spus că va comenta învinuirile doar după difuzarea reportajului.”



Am solicitat o opinie şi responsabililor din cadrul ministerului Sănătăţii, dar aceştia ne-au redirecţionat la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Nici aici reprezentanțiii instituției nu ne-au putut oferi un răspuns clar privind măsurile luate în acest caz.



”Nu, nu putem să vă dăm așa informații. Pentru informații suplimentare puteți să vă adresați unde a fost consultat și spitalizat pacientul în cauză”, a spus Victoria Slivinschi, medic epidemiologic la ANSP.



Amintim că băiatul de 11 ani a ajuns la medicul de familie, abia după două săptămâni de la presupusa infectare, cu febră şi convulsii. El a fost internat ulterior la Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii, unde, miercuri seara, s-a stins din viață.