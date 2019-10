DETALII NOI despre victimile accidentului de la Ungheni. Ce spune medicii

Un alt accident tragic a mai luat o viaţă. O adolescentă de 13 ani a murit în urma unui accident rutier, care s-a produs ieri seara, în apropierea satului Blindeşti, raionul Ungheni.

Şoferul, în vârstă de 21 de ani, care circula fără permis de conducere, a pierdut controlul volanului şi a derapat de pe traseu. Ulterior maşina a ajuns într-un copac.

Tragedia a avut loc aseară, în jurul orei 21:00. În autoturism se aflau cinci persoane. Potrivit poliţiei, adolescenta de 13 ani, care a murit pe loc, se afla pe bancheta din spate. Copila este originară din Hânceşti.

Celelalte patru persoane, printre care şi şoferul, s-au ales cu mai multe leziuni, doi dintre care, în vârstă de 14 ani, au fost transportaţi la Spitalul Raional din Ungheni.



"În stare gravă, ambii internaţi în secţia de reanimare. La moment starea s-a stabilizat. Băiatul încă rămâne în secţia de reanimare, domnişoara a fost transferată în secţie. Domnișoara are fractura de claviculă, băiatul are fractură de femur şi suspecție de fractură de bazin", a spus ANDREI ALEXEEV, director IMSP Spitalul raional Ungheni.



Oamenii legii nu cunosc deocamdată dacă şoferul circula cu viteză. Conducătorul auto a fost supus testului de alcoolemie.



"Era automobilul personal. Şoferul nu deţine permis de conducere. Atât cât a fost testat la faţa locului alcoolscopic constatându-se în aerul expirat de dumnealui concentraţia de alcool este de 0,00 ml per litru", a spus DOINA POGHIRCA, ofiţer de urmărire penală, IP Ungheni.



Cu un an în urmă, pe aceeaşi porţiune a traseului Sculeni-Ungheni a mai avut loc un accident cu final tragic. Atunci o fetiţă de doar 9 ani, care se plimba cu bicicleta, a murit pe loc, după ce a fost lovită de o maşină.



Oamenii legii au pornit o cauză penală pe numele şoferului. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la şapte ani de detenţie pentru producerea accidentului rutier soldat cu moartea unei persoane.