DETALII NOI despre TRAGEDIA de la Ocnița în care DOI COPII și BUNICUL lor au ars în casă

Tragedie cumplită într-o familie din satul Lipnic, raionul Ocniţa. Doi fraţi, un băieţel de patru şi altul de doi ani, dar şi bunicul lor, au murit în urma unui incendiu izbucnit aseară în locuinţa în care se aflau. Totul s-a întâmplat în jurul orei 20:00. Vecinii au văzut fum şi au alertat imediat pompierii. Mama celor doi micuţi i-a lăsat în grija bunicului şi a plecat la vecini, iar despre taţii diferiţi ai acestora nu se ştie nimic.



Fumul dens a fost observat de o vecină, care a chemat în ajutor şi alţi localnici. Culmea este că, în momentul producerii nenorocirii, femeia o aducea acasă pe mama copiilor, care ar fi fost beată criţă.



''O căzut jos, am ridicat-o, am adus-o până acasă, ea a stricat sticla şi atunci mi-a venit miros de fum. Am strigat la ghea Mişa, Chea Lealea şi noi am scos primul copil şi apoi al doilea.''



'' - Pe mine o vecină a venit şi m-a strigat, veniţi că-i incendiu. Femeia ceea cu bărbatul meu ieşeau cu copii din casă, eu de frică şi scârbă nu mă dezmeticeam. Mi-au adus aminte peste vreo zece minute, da unde-i Ion şi ne-am dus cu fratele lui şi l-am scos.

- Era fum?

- Era fum, nu puteam intra. Ei de vreo două ori şi-au făcut vânt până au scos copii.''



'' – Unde erau ei?

- Aici Ion, aici băiatul mai mare şi lângă uşă băiatul mai mic.''



Mama copiilor recunoaşte că, atunci când a revenit acasă, era în stare de ebrietate. Ea povesteşte că a plecat la o vecină şi i-a lăsat pe copii în grija tatălui său, în vârstă de 54 de ani.



'' O oră, dar nici o oră nu a stat cu dânsul. Eu îndată am venit.

- Aţi consumat ieri băuturi alcoolice?

- Da, ca la sărbători.

- Des se întâmplă să consumaţi băuturi alcoolice?

- Nu se întâmplă des'', a spus Marina Cernei, mama copiilor decedaţi.



Femeia spune că tatăl său consuma zilnic alcool, însă atunci când ea a plecat de acasă bărbatul era treaz.



''– Eu când m-am dus era treaz, dar când am venit era beat.

- Era în viaţă când aţi venit?

- Nu era.

- Păi de unde ştiţi că era beat?

- Se cunoştea că a băut, stăteau stopcile pe masă.

- Din ce cauză credeţi că a izbucnit focul?

- Mă gândesc că el fumat în casă şi ar fi aruncat biciocul şi s-ar fi aprins'', a zis Marina Cernei, mama copiilor decedaţi.

La sosirea medicilor, bunelul copiilor era mort. Cei doi fraţi prezentau, însă, semne de viaţă şi au fost transportaţi la spitalul raional Ocniţa, unde au decedat. Pompierii examinează mai multe cauze ale incendiului.



''Se înaintează mai multe versiuni. Scurt circuit în reţeaua electrică, neatenţie cu focul şi imprudenţă în timpul fumatului'', a declarat Vitalie Vicol, şef direcţie Situaţii Excepţionale Edineţ.



Rudele familiei spun că principalul vinovat de producerea nenorocirii ar fi, de fapt, mama copiilor. Anterior, aceştia chiar le-ar fi cerut autorităţilor locale să priveze femeia de drepturile părinteşti.



''Nu avea grijă, poate copiii, dacă erau luaţi, trăiau. Aşa le-a fost viaţa, dar e vinovată mama. ''



''Eu am rugat-o, nu lăsa, te rog, copiii că el bea. De câte ori. Am venit, i-am ajutat, şi reparaţie i-am ajutat să facă şi mâncare le aduceam la copii, numai să fie tot bine. ''



Fostul primar al satului Lipnic, Valentina Lupulciuc, a declarat că cei doi fraţi provin dintr-o familie social-vulnerabilă. Potrivit ei şi bunica micuţilor a murit anul trecut în circumstanţe proaste. Fiind în stare de ebrietate, aceasta a căzut pe drum şi a fost găsită îngheţată abia a doua zi. Cei doi copii aveau taţi diferiţi, iar unul dintre ei este mort. Inspectoratul de Poliţie din Bălţi a deschis un dosar penal pe acest caz