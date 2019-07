DETALII NOI despre starea băiatului mușcat de câine. Ce spun medicii

Un băiat de 11 ani, dintr-o suburbie a Chişinăului, bolnav de rabie, e internat în stare gravă la Spitalul municipal de Boli Contagioase pentru copii din Capitală. El a fost muşcat luna trecută de un câine vagabond, iar medicii spun că acum copilul are tulburări de orientare, halucinaţii şi convulsii. Mama copilului e plecată peste hotare, iar băiatul era în grija unei femei care a mers cu el la medicul de familie din localitate abia după trei săptămâni de la incident, după ce micuţul a făcut febră.



"Starea lui nu era gravă, era o stare care permitea tratamentul respectiv şi chiar să zicem, neambulatoriu, dar luând în vedere simptomele prezentate, medicul de familie a hotărât că trebuie să fie internat în staţionar", a declarat Tatiana Vîrtosu, şefa Centrului de Sănătate Stăuceni.



În 12 iulie, băiatul a ajuns la Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru copii din Capitală.



"Copilul a fost internat din primele zile în secţia de terapie intensivă. Din primele zile în stare extrem de gravă, iar la moment, starea sa este extrem de gravă, iar boala avansează", a spus Diana Vlad, medic infecţionist, Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru copii.



Analizele de laborator au confirmat că băiatul s-a infectat cu rabie.



"În rezultatul anchetării epidemiologice s-a constatat că copilul s-a îmbolnăvit acut în data de şapte luna a şaptea. Când au apărut simptomele generale de cefalee, lipsa poftei de mâncare, febră 38 – 39. La data de 10 luna a şaptea au apărut şi halucinaţiile la copil. La data de 11, ei s-au adresat deja la spital", a menționat Victoria Slivinschi, medic epidemiolog ANSP.



Femeia care îl avea în tutelă e acum cu el la spital.



"Mie nimic nu mi-au povestit. Eu abia azi am auzit. A mers cu el la spital. A zis că are febră mare. Mămica lui a plecat în Israel. El a fost la un moş, a fost la o şcoală de copii ca internat. Sora mea nimic nu a spus pentru că el a nimerit în spital şi ea stă lângă e", a spus Claudia Didîci, sora femeii care are tutela băiatului

Autorităţile locale au informat oamenii despre acest caz.



"Ne-au dat anunţuri să le punem prin sat ca persoanele muşcate de câini să meargă de urgenţă la medic."



Oamenii din localitatea de baştină a băiatului şi cei din localităţile vecine spun că animalele fără stăpân şi cele lăsate nesupravegheate sunt o mare problemă.



"Sunt copii care acum sunt în vacanţă, dar nu numai când sunt în vacanţă, dar şi când merg la şcoală. Nu este vorba numai de copii, dar şi de oameni maturi. Eu cred că trebuie supraveghere dirijată, pentru că e problemă şi e problemă foarte mare. "



"În special pe străzile acestea, mai în vale. Acolo, de obicei, sunt foarte mulţi câini. Da, sunt periculoşi. Sunt foarte mulţi copii care se joacă pe aici."



Rabia sau turbarea afectează creierul şi sistemul nervos central. Virusul se transmite de la animalele infectate prin salivă sau muşcătură, iar infecţia este mortală. Vaccinarea antirabică este singurul tratament şi trebuie efectuată cât mai repede după infectare. Ultimul caz de rabie la om a fost înregistrat în ţara noastră în 2016.