DETALII NOI despre moartea solistului Prodigy. Keith Flint ar fi suferit de depresie din cauza despărțirii de soție

Keith Flint, vocalul formației engleze Prodigy, suferea de depresie din cauza despărțirii de soția lui, dj-ul de origine japoneză Mayumi Kai.

Keith Flint a fost găsit mort, la vârsta de 49 de ani, luni dimineață, în locuința sa, din comitatul Essex. Artistul și-ar fi luat viața, potrivit colegului său de trupă Liam Howlett.

Apropiați ai cântărețului excentric spun că, în ultima vreme suferea de depresie, iar una dintre cauze ar fi fost despărțirea de soția lui, cu care forma un cuplu de mai bine de 13 ani.

Keith Flint a descris-o în interviuri ca fiind ”frumoasă și cool” și a mărturisit că l-a ajutat foarte mult în lupta pe care a dus-o cu dependența de droguri și alcool.

Cei doi s-ar fi despărțit însă recent, iar Kai, care lucrează și ca fotomodel, a plecat în Japonia, unde susține mai mult concerte, încă de la Anul Nou, scrie digi24.ro.

Recent, artistul și-a scos la vânzare casa, unde locuia cu soția lui și pe care aceasta ”o adora”.

Solistul formaţiei britanice The Prodigy a fost găsit decedat, luni dimineaţă, în locuinţa sa. Poliţia a declarat că moartea sa nu este considerată suspectă.

Liam Howlett, colegul său de trupă din The Prodigy, a făcut următorul anunţ pe contul de Instagram al grupului: "Fratele nostru Keith şi-a luat viaţa în acest weekend". "Sunt în stare de şocat, supărat, confuz şi cu inima frântă. Odihneşte-te în pace!", a adăugat muzicianul englez.



Membrii trupei şi-au exprimat într-un comunicat "starea profundă de şoc şi tristeţe" faţă de moartea lui Flint, pe care l-au considerat "un pionier, un inovator şi o legendă" a muzicii. "Nu îl vom uita niciodată", au adăugat ceilalţi doi componenţi Howlett şi Maxim.



Membri ai trupelor The Chemical Brothers şi Kasabian şi Emily Eavis, coorganizatoare a Festivalului Glastonbury, dar şi scriitorul Matt Haig se numără printre personalităţile din industria muzicală care i-au adus un ultim omagiu lui Keith Flint, solistul grupului The Prodigy, prin intermediul unor mesaje publicate pe reţelele de socializare.



Şi alte vedete din industria muzicală, precum cântăreaţa Rita Ora şi rapperul Plan B, şi-au exprimat regretul în urma decesului lui Keith Flint.