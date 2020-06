Detalii noi despre ÎMBRÂNCELILE de la şantierul de pe bulevardul Decebal din Capitală

Scandal fără sfârşit din Chişinău. Un grup de locatari a încercat din nou să oprească începerea lucrărilor de construcţie a unui alt bloc situat chiar în spatele imobilului lor.



Pe facebook au fost făcute mai multe intervenţii live în care se observă cum grupul protestatarilor pare a fi îmbrâncit, în timp ce încearcă să intre pe şantier. La un moment dat, unii locatari s-au urcat pe acoperişul anexei care urma să fie demolată.



"Dă-te jos, dă-te jos, jos. Deci ei au chemat şi salvarea, vă daţi seama ce au de gând ei să facă."



Câţiva poliţişti au încercat să aplaneze conflictul.



"Uitaţi-vă ce se face, e straşnic. Luaţi mâinele. Uite ce fac ei, poliţiştilor, uitaţi-vă ce fac ei."



Locatarii susţin că au făcut apel inclusiv la primarul Ion Ceban, dar fără succes.



”Am chemat salvările, fiindcă le-a stat rău la lume de la frică. Vă rugăm, veniți autoritățile Chișinăului și spuneți că noi blocul acesta nu o să suferim.”



”Îmi vine să plâng, astăzi este ziua feciorului. Eu am venit, iar pe soția mea o trântea pe jos, împreună cu copilul. Copilul plângea. Vecinii mei, fără cunoștințe. Am chemat 20 de ambulanțe și i-am apărat pe toți.”



”Casa se zguduie, mă tem să stau în casă. Am ieșit afară. Nu știu deseară unde să mă duc ca să dorm, pentru că e un pericol foarte mare. Nimeni nu face nimic absolut. Absolut nimic. Toți se uită cu mâinele în șolduri.”



Reprezentanții companiei de construcţii dau asigurări că blocul din vecinătate nu va avea de suferit. Anterior, primăria Capitalei a stopat lucrările iar firma de construcţie a dat-o în judecată.



”Deținem toate documentele pentru a efectua lucrările preconizate conform actelor permisibile. Până ce nu s-a pronunțat o decizie definitivă pentru stopare, suspendare nouă, noi avem tot dreptul să mergem înainte”, a spus Vlad Dobroviceanu, reprezentantul companiei de construcție.



Vicepretorul sectorului Botanica spunea zilele trecute că situaţia va fi discutată la o şedinţă specială a Primăriei. Întrebat dacă a avut loc această întrunire, Vitalie Jacot s-a pierdut în explicaţii.



”Pretura a făcut o scrisoare de informare către Primărie despre faptul ce se întâmplă și ce este la moment. Respectiv așteptăm decizia viceprimarului, decizia primarului.

- Până când, nu cunoașteți?

- Nu cunosc”, a zis Vitalie Jacot, vicepretor sectorului Botanica.



Spre seară, primarul Capitalei Ion Ceban a venit cu un comentariu pe Facebook. Potrivit edilului, agentul economic a fost chemat la Primărie pentru discuţii. S-a stabilit că trebuie făcută o expertiză independentă cu un expert ales de locatari împreună cu reprezentanții Preturii. Edilul a menţionat că actele permisive pentru construcţia acestui bloc au fost acordate de fosta conducere a primăriei Capitalei.

Recent, după ce compania a atacat în instanţă suspendarea lucrărilor de către Primărie, magistraţii au permis continuarea lucrărilor. Primarul Ion Ceban a dat asigurări că tehnica de pe șantier va fi retrasă până la finalizarea expertizei.