DETALII NOI despre familia intoxicată din Căuşeni. Care este starea soției și a fiului. FILMUL EVENIMENTELOR

Un bărbat de 45 de ani a murit, iar soția lui a ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragedia s-a produs în satul Copanca din raionul Căuşeni. Fiul de nouă ani al celor doi a scăpat nevătămat, pentru că dormea în altă odaie.

Victimele au fost găsite de mama femeii, care a chemat ambulanţa. Familia era stabilită de mai mulţi ani în Rusia şi a revenit acasă de Paştele Blajinilor, pentru a-şi pomeni apropiaţii trecuţi în nefiinţă.

"Eu sunt moşul lor. Prima l-a primit când la născut , a doua mama şi al treilea eu care l-am luat în braţe şi l-am adus acasă. Este foarte dureros eu numai ce am fost . E straşnic"



"Ne-am văzut zilele acestea , am mai vorbit. Vitalie mai are doi fraţi pe care i-a crescut. Părinţii lor au murit foarte devreme şi el a avut grijă de ei."



"El cânta la toate nunţile, era foarte vesel. O tragedie mare pentru satul nostru "



"Sunt prietenii noştri, nu avem cuvinte. E o mare tragedie. Chiar ieri i-am văzut şi acum el nu mai este."



Potrivit poliţiei, familia a revenit din străinătate şi a pornit sistemul de încălzire, care avea defecţiuni tehnice şi a emanat monoxid de carbon.