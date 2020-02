DETALII NOI despre CRIMA TERIFIANTĂ de la Orhei. Mărturiile tulburătoare ale rudelor

Descoperire macabră în satul Teleșeu din raionul Orhei, unde un cadavru a fost găsit în plină stradă. Polițiștii au stabilit că victima ar fi consumat băuturi alcoolice cu un prieten. Între cei doi s-a iscat un conflict, iar bărbatul ar fi fost înjunghiat cu o spiţă de la o umbrelă. Ulterior, agresorul a târât cadavrul în drum și a părăsit locul crimei. În urma investigațiilor, oamenii legii au dat de urma suspectului, care a fost reţinut pentru 72 de ore.



Fratele victimei ne-a povestit că cei doi erau prieteni.



”Vecina o sunat soția, eu eram la serviciu și l-am trimis pe finul să vadă ce și cum și când m-o sunat finul o zis că el stă fără răsuflare și am venit și m-am convins și am chemat poliția. O pierdut mult sânge, să fi fost, să chemat ambulanța poate trăia și trăia, așa toate organele erau întregi, tot”, a spus Ion Vieru, fratele victimei.



Rudele victimei spun că bărbatul obișnuia să consume alcool şi deseori dormea sub garduri, aşa că iniţial au crezut că se odihneşte.



”Eu singură nu mă puteam duce și l-am rugat pe finul și s-a dus finul și a văzut cei cu el și întradevăr l-a găsit că el era decedat acolo sub gard și era cu burta goală cum l-a târât, cred că ce i-a făcut nu știm nimeni”, a zis Alexandra Vieru, cumnata victimei.



Vecinii sunt îngroziți de cele întâmplate.



”Bun, rău omul , dar să-l lași în viață. Nu trebuie să-l duci până la .... în pământ.”



”N-avea copii, nu avea nimic și era singurel.

- Servea băuturi alcoolice?

- Da.”



Poliţiştii susţin că suspectul reţinut şi-a recunoscut fapta.



”În urma măsurilor speciale de investigație, bărbatul a fost găsit într-o colibă, într-o vie din marginea satului unde se ascundea și ulterior a fost reținut pe termen de 72 de ore. Pe cazul dat a fost pornită o urmărire penală pe faptul omorului intenționat”, a declarat Irina Burdujan, ofițer de presă la Inspectoratul de Poliție Orhei.