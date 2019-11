Detalii noi despre copila răpită de un bărbat necunoscut. Ce a povestit salvatorul (VIDEO)

Poliţia din Irkutsk a decorat băiatul care a salvat fetiţa răpită de un bărbat necunoscut, în timp ce se întorcea acasă de la şcoală. Gleb Sizykh are doar 16 ani şi este elev la un liceu din regiune.

Acesta a observat victima în timp ce infractorul a urcat minora forţat într-un automobil, iar Gleb a chemat rapid în ajutor un alt bărbat pentru a opri maşina.

"Am auzit cum strigă o copilă, rapid am căutat pe cineva mai mare şi am solicitat ajutor. Am fugit spre un bărbat şi i-am povestit totul, iar apoi am fugit după maşina în care era urcată copila", a spus Gleb.

"Un băiat s-a apropiat de mine şi mi-a comunicat că o fetiţă a fost răpită. Am întrebat unde este automobilul şi am plecat să ne uităm ce se întâmplă", a spus bărbatul care a salvat victima.