DETALII NOI despre ambulanța oprită în trafic. Reacția ministrului Sănătații

”La orele 16 şi 46 de minute, după câte aţi putut vedea pe înregistrare, ambulanţa a ajuns la colţul acestor străzi, aflându-se la 100 de metri de fapt de departamentul de primire a Institutului de Medicină de Urgenţă. În acel moment, după câte aţi văzut, cortegiul era în mişcare, nu a aşteptat mai mult de 30, 45 de secunde, după care au predat pacientul.”, a spus Ala Nemerenco, ministrul Sănătăţii.Şi Natalia Gavriliţa a comentat subiectul. Prim-ministrul afirmă că polițistul a acționat corect:"Cortegiul deja era în virare şi asta vede toată lumea care se uită la acest video şi oprirea unui cortegiu când este în plină manevră putea crea o situaţie de accident. Poliţistul cel puţin a acţionat corect. Poliţistul nu ştie dacă este pacient în ambulanţă sau nu."Inițial, reprezentanții IGP au comunicat că ambulanța nu avea o urgenţă şi nici nu transporta un pacient. Atunci când au apărut imagini cu sunet filmate de pe camera de bord a ambulanţei, oamenii legii au spus că au fost informați greșit.”- Eu sunt cu pacient... - Și ce? Lor le este tot una. Nu vezi că stă escorta? Uite, vezi e toată delegația, interesant unde se duc.”Am expediat o solicitare oficială Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă pentru explicații despre cazul din 11 februarie. Am încercat să aflăm dacă a fost inițiată o achetă de serviciu. De asemenea, am transmis o solicitare şi Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, pentru a afla ce prevede protocolul în astfel de situații. Însă, deocamdată, nu am primit un răspuns.Cazul a avut loc vineri, 11 ianuarie, în Capitală, în timpul vizitei la Chişinău a miniștrilor din Guvernul României.