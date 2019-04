Detalii noi despre ACCIDENTUL VIOLENT produs în această dimineaţă pe strada Bucovinei din Capitală. Cine este vinovatul

Accident violent pe strada Bucovinei din sectorul Ciocana al Capitalei.

Două automobile s-au ciocnit atât de puternic, încât uşa uneia dintre maşini a fost făcută zob, iar partea din faţă a celuilalt automobil s-a transformat într-un morman de fiare.

În urma ciocnirii, ambii şoferi au ajuns la spital, cu leziuni uşoare.

Potrivit oamenilor legii, şoferul Toyotei, în vârstă de 43 ani, a vrut să vireze la stânga, iar conducătorul celuilalt automobil, venea din spate şi a ieşit brusc la depăşire, pe contrasens. Impactul a fost atât de puternic, încât maşinile au ajuns pe cealaltă bandă de circulaţie.



"Ambii conducători se deplasau din regiunea străzii Calea Orheiului spre Nicolae Milescu Spătaru. Unul dintre ei dorea să intre pe teritoriul acestei întreprinderi, efectua manevra de întoarcere, celălalt ieşea la depăşire", a spus Roman Chirică, ofiţer de documentare a accidentelor rutiere.



La faţa locului a venit şi prietenul unuia dintre şoferi.



"Nu pot să vă spun nimic, nu cunosc nici eu situaţia. Am venit să luăm maşina acasă. S-a lovit de volan. Mai mult nu ştiu nimic. Şi are vânătaie de la centură", a spus acesta.



Potrivit medicilor starea conducătorilor auto este stabilă.



"Bărbatul în vârstă de 34 de ani a suferit leziuni uşoare. Iar cel de-al doilea bărbat în vârstă de 43 de ani a suferit un traumatism în regiunea umărului, şi contuzia ţesuturilor moi în regiunea feţei", a spus Cristina Gore, ofiţerul de presă al Institutul de Medicină Urgentă.



Niciunul din şoferi nu era sub influenţa băuturilor alcoolice. Preliminar, vinovat de accident se face şoferul în vârstă de 34 de ani. Acesta riscă să se aleagă cu 6 puncte de penalizare şi o amendă de 1500 de lei.