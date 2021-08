DETALII NOI despre accidentul de la Călărași. Motociclistul s-a dovedit a fi un om de afaceri

Accident teribil la Călăraşi. Un om de afaceri de 32 de ani din Capitală a rămas fără un picior după ce s-a izbit violent cu motocicleta într-un podeţ de pe marginea drumului. Nenorocirea s-a produs luni seara. La sosirea echipajului de poliţie, bărbatul a fost găsit în stare inconştientă şi dus la spital. Potrivit oamenilor legii, el conducea cu viteză excesivă.



„Deplasându-se pe traseul R1, kilometrul 63, având direcţia de deplasare spre raionul Ungheni şi având exces de viteză, a pierdut controlul ghidonului a ieşit pe acostament şi s-a tamponat într-un podeţ amplasat pe marginea carosabilului. În urma impactului, piciorul din dreapta al motociclistului a fost rupt.”, a declarat Cristina Vicol, ofițer de presă IP Hîncești.



Bărbatul a fost internat la Spitalul din Călăraşi. Potrivit medicilor, pacientul se află în stare foarte gravă, dar stabilă.



„A fost un traumatism destul de agresiv la nivelul membrului pelvin cu deficit primar de ţesuturi moi şi ţesut osos. Practic a dus ca piciorul să fie imposibil de restabilit. Mai ales că starea lui fiind critică era nevoie în mod urgent de a interveni pentru a-i salva viaţa. La momentul de faţă pacientul este în stare gravă, dar stabilă. Este conştient. Va fi mai problematic, dar sunt şanse ca pacientul să se recupereze.”, a relatat Ion Veveriţă, vicedirectorul Spitalului Raional Călăraşi.



Bărbatul ar urma să fie transportatul la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală. Informaţia ne-a fost confirmată de ofiţerul de presă al instituţiei medicale, Dorina Arsene, dar nu se ştie când se va întâmpla acest lucru.



Ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie Călăraşi, Cristina Vicol, ne-a declarat că viteza cu care circula motociclistul va fi stabilită în urma expertizei tehnice. Poliția a inițiat o anchetă în acest caz. Acum un an, bărbatul, împreună cu un prieten, a mai fost implicat într-un incident. După ce a fost oprit de un echipaj de poliţie pe străzile Capitalei, s-a certat cu aceştia. Oamenii legii susţin că cei doi se aflau sub influenţa drogurilor.



"Iată de la musari la musari, mergem.

Polițist: - Dați-vă seama la vorbe domnule șofer

- Ţi-ai închis botul (BEEP), ce ai să îmi faci?

Polițistul: - Închide-ți tu botul, ofițer de patrulare Storceac, prezentați vă rog permisul.

- Nu am (BEEP) permisul cu mine, du-te în (BEEP). Ce vrei?"



În acel caz a fost iniţiat un proces penal pentru violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Făptaşul risca doi ani de puşcărie şi amendă de până la 67 500 de lei. Totodată, pentru conducerea mijlocului de transport sub influența stupefiantelor, el trebuia să rămână fără permis de conducere și să muncească până la 240 de ore în folosul comunității. Am solicitat informaţii de la Inspectoratul Naţional de Securitate Publică despre pedeapsa care i-a fost aplicată, dar încă nu am primit un răspuns. Poliţia susţine că motociclistul deţine acum permis de conducere corespunzător.

