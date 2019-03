DETALII ÎNSPĂIMÂNTĂTOARE scoase la iveală despre atacatorul din Noua Zeelandă care a ucis 49 de oameni

Atacatorul din Noua Zeelandă care a ucis 49 de oameni şi a rănit alte 48 în masacrul asupra a două moschei din oraşul Christchurch a vizitat anul trecut Bulgaria şi România. Informaţiile se regăsesc într-o anchetă deschisă de autorităţile de la Sofia în urma sângerosului atac.

Investigaţiile arată că în luna noiembrie 2018, Brenton Harrison Tarrant a vizitat zece localităţi din Bulgaria. Apoi a luat avionul spre Bucureşti, de unde a închiriat o mașină pentru a ajunge în Ungaria.

Cercetările mai arată că individul a fost în sud-estul Europei şi în 2016. Motivele vizitelor nu au fost, deocamdată, stabilite. Între timp, judecătorii din Noua Zeelandă l-au plasat în arest preventiv până în data de 5 aprilie. Decizia a fost luată pentru că pe lângă omucidere, individul ar putea fi pus sub acuzare şi pentru alte infracţiuni. În timpul şedinţei de judecată, bărbatul, în vârstă de 28 de ani, nu a vorbit deloc.

În urma investigaţiilor s-a stabilit că dacă nu era reţinut, individul urma să continue masacrul şi în alte moschei. Dovadă sunt încă două arme încărcate care au fost găsite în maşina atacatorului. În urma masacrului, premierul din Noua Zeelandă a dat asigurări că vor fi luate măsuri drastice pentru portul şi obţinerea permiselor pentru arme.



"Vă pot da asigurări că legile noastre cu privire la deţinerea armelor se vor schimba. Au existat încercări în 2005, 2012 şi apoi în 2017. Acum însă este momentul oportun ca legile să se înăsprească", a menţionat Jacinda Ardern, premierul din Noua Zeelandă.



Întrucât atacatorul este originar din Australia, autorităţile au cerut ca persoanele care vin din această ţară să fie verificate mai minuţios. Între timp, locuitorii din Christchurch încearcă să-şi revină după atacurile comise în cele două moschei. Ei depun flori în locurile în care au fost comise atentatele.



Mulţi dintre ei au fost martori ai masacrului şi spun că au scăpat cu viaţă ca prin minune:



"Am văzut tineri care alergau în stradă. Mi-am dat seama că ceea ce se aude nu sunt focuri de artificii. Oamenii au început să cadă la pământ. O persoană a căzut în partea stângă a maşinii mele, iar una în partea dreaptă. Am oprit automobilul pentru că eram în stare de şoc".



"Mulţi oameni strigau şi îmi cereau să le dau apă. Ei erau răniţi de gloanţe şi strigau după ajutor".



Afectați de tragedie, locuitorii s-au mobilizat şi pentru a aduce mâncare pentru poliţiştii care investighează această odioasă crimă: "Am adus apă şi biscuiţi pentru cei implicaţi în operaţiune. Le voi împărţi tuturor".



Pe lângă Brenton Harrison Tarrant, în urma masacrului au fost reţinute încă trei persoane.

Una a fost eliberată pentru că vina nu i-a fost confirmată, iar celelalte două sunt interogate.