Detalii îngrozitoare în cazul celor 13 copii din California. Mâncau o singură dată pe zi şi făceau duş doar de două ori pe an

Detalii îngrozitoare în cazul celor 13 copii din statul american California, care au fost ţinuţi în captivitate ani întregi de către propriii părinţi. Anchetatorii au stabilit că aceştia mâncau o singură dată pe zi şi făceau duş doar de două ori pe an. Cazul a ieşit la iveală după ce o tânără, care susţinea că are 17 ani, a anunţat serviciul de urgenţă. Ea a spus că a reuşit să scape din casa în care mama şi tatăl o ţineau captivă împreună cu fraţii şi surorile ei.



"Victima de 17 ani care a reuşit să evadeze lucra, de mai bine de doi ani, alături de fraţii ei, la un plan ca să scape de acest abuz", a declarat Mike Hestrin, procuror.



Atunci când au fost descoperiţi, cei 13 copii erau înfometați şi foarte slabi, iar unii dintre ei erau legaţi de paturi. Ei au vârste cuprinse între 2 şi 29 de ani.



"Majoritatea copiilor nu ştiau cine este un ofiţer de poliţie. Am întrebat-o pe victima de 17 ani dacă în casă erau medicamente, dar ea nici măcar nu ştia ce sunt acestea",a spus Mike Hestrin, procuror.



Un alt detaliu cutremurător este că niciuna dintre victime nu a fost vreodată la dentist. Vecinii spun că au observat că ceva nu era în regulă cu această familie, însă nu s-au încumetat să alerteze poliţia.



"Când veneam acasă, de la 12:30 noaptea până la 3 dimineaţa îi vedeam pe copii cum mărșăluiesc între două camere. Ore la rând. Parcă erau în armată, făceau rondul", a zis un vecin.



Copii sunt acum la spital, dar medicii spun că este aproape imposibil de comunicat cu ei. Asta deoarece nivelul lor de inteligenţă este mult sub media vârstei. Problemele în familie ar fi început în 2011, când părinţii au rămas datori cu jumătate de milion de dolari unei bănci.

Copiii au fost retrași de la şcoală, iar casa le-a fost luată. De atunci şi-au schimbat domiciliul de mai multe ori, iar tatăl a înfiinţat o şcoală privată acasă, unde singurii elevi erau copiii lui. Anchetatorii verifică şi dacă există vreo motivaţie religioasă în spatele acestui caz.

Ultimele poze postate pe reţelele de socializare datează de anul trecut, iar în toate imaginile copiii sunt îmbrăcaţi identic şi au aceeaşi tunsoare.

