DETALII în cazul tinerii din Bălţi care a căzut într-o gură de canalizare. Cine se face vinovat? Responsabilii s-au acuzat reciproc

O tânără din Bălți s-a ales cu mai multe zgârieturi și o sperietură zdravănă, după ce a alunecat și a căzut într-o groapă, plină cu apă, din preajma unui bloc. Incidentul a avut loc pe strada Suceava marţi dimineaţa, în momentul când femeia mergea la serviciu.

Tânăra spune că adâncimea şanţului, săpat în urma unor lucrări la reţeaua de canalizare, era de peste un metru şi jumătate.



"Pe unde mergeam curgea apă, era foarte multă apă. Era o țeavă spartă. Am alunecat și am căzut. Groapa era foarte adâncă. Până la piept", a explicat victima.



Femeia a strigat minute în şir după ajutor, dar aşa cum nimeni nu era în preajmă, a ieşit singură din şanţ: "Doar un om în cârje era aproape, care nu a putut să mă ajute. Vedeți, ei au astupat-o, dar nu au îngrădit zona ca să atenționeze oamenii."



"Vedeți ce dezordine e aici? Măcar să fi venit primarul să vadă ce se întâmplă", a spus un bărbat.



"E foarte periculos, mai ales iarna când e lunecos", a explicat o femeie.



"Cine trebuie să răspundă? Cel care se ocupă de reparația drumurilor", a punctat o locuitoare din Bălţi.



Incidentul a fost un subiect de discuție la ședința primarului cu funcţionarii de la serviciile municipale. Responsabilii s-au acuzat reciproc, așa că nu am reușit să aflăm cine a efectuat lucrările, lăsând groapa neacoperită.



"– Ieri de dimineață totul a fost îngrădit. – Voi ați făcut lucrări pe Suceava? – După-amiază. - Dar de dimineață? - Nu. - Atunci cine a săpat? - După-amiază. - Dar până la amiază? - Nimeni nu a făcut nimic", a declarat Nicolae Grigorişin, primar de Bălți.



Femeia care a căzut în şanţ spune că nu va depune o plângere la poliţie, însă cere insistent autorităţilor să soluţioneze problema, pentru a evita alte situaţii de risc.