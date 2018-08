DETALII în cazul taberei din Vadul lui Vodă. Ce a depistat reprezentantul Ministerului Educaţiei în timpul controlului inopinat

Cazul agresiunii asupra copiilor de la tabăra "Trandafirul" din orașul Vadul lui Vodă a fost discutat astăzi la Guvern. Subiectul a fost aboradat la ședința Comisiei pentru organizarea odihnei în tabăre unde au fost invitați funcţionari ai instituțiilor responsabile. Astfel, cu unele declaraţii a venit secretarul de stat al Ministerului Educației, Angela Cutasevici, care a mers ieri într-un control inopinat la această tabără.

"Astăzi am convocat şedinţa comisiei guvernamentale privind organizarea şi monitorizarea odihnei de vară pentru copii şi adolescenţi în sezonul estival 2018. La care s-a discutat situaţia de la tabăra "Trandafirul" din Vadul lui Vodă. Pe lângă membrii comisiei la şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru sănătate publică a Inspectoratului de Stat a Muncii a Academiei de Studiii Economice din Moldova, precum şi agentul economic care gestiona această tabără. Din păcate agentul economic nu s-a prezentat şi nici nu a delegat un alt reprezentatnt în loc.

Din start menţionăm că Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării s-a autosesizat la dat de 9 august 2018 în baza informaţiilor apărute în presă, conform cărora copii din tabăra "Trandafirul" au fost agresaţi fizic, dar şi psihologic de doi educatori care au fost minori, de 16 şi respectiv 17 ani.

Ca rezultat am întreprins următoarele acţiuni:

Am solicitat explicaţii privind acţiunile organelor locale de specialitate Ialoveni şi Hânceşti, care au beneficiat de foi de odihnă la această tabără.

Am verificat actele privind modul de procurare a biletelor, corectitudinea respectării procedurilor de achiziţii, precum şi condiţiile de desfăşurare a licitaţiei şi respectarea tuturor prevederilor legale şi contractual.

A fost stabilit faptul că începând cu data de 8 august 2018, cazul este investigat de Inspectoratul de poliţie al sectorului Ciocana, deşi anterior la aceeaşi tabără reprezentanţii inspectoratului de poliţie au avut şi alte solicitări. Prima solicitare, în data de 23 iulie, când peste piciorul unui copil a căzut o sticlă.

Totodată, din explicaţia prezentată de către Direcţia de Învăţământ Hânceşti s-a constatat că la data de 8 august Direcţia Învăţământ Hânceşti a fost sesizată de către părinţii elevilor.

Astfel, Direcţia de Învăţământ Hânceşti a decis deplasarea de urgenţă la tabăra "Trandafirul", la sosirea specialistului faptele s-au confirmat şi respectiv s-a decis sistarea sejurului întregului grup, copiii find transportaţi spre Hânceşti cu autobuzele oferite de organul local de specialitate.

De asemenea, eu personal m-am deplasat într-un control inopinat la această tabără pentru documentare, iniţial nu mi-au permis să păşesc pe teritoriu, invocându-se că este o proprietate privată, dar de fapt copiii care se aflau la intarera în această tabără, văzându-mă au încuiat poarta, au fugit şi s-au ascuns.

După ceva vreme s-a apropiat un paznic, care ne-a zis că a venit la lucru cu o oră în urmă şi nu cunoaşte care este situaţia. Paznicul era trimis de către reprezentanţii Academiei de Studii Economice, de fapt care sunt şi fondatorii acestei tabere.

După lungi aşteptări, am intrat în tabără şi am inspectat încăperile, bucătăria, blocurile sanitare, cabinele de duş şi de fapt, am rămas absolut indignată de cele văzute, o stare deplorabilă, gunoişti neevacuate, o stare insalubră în totalitate. Din cele văzute am dedus că activitatea taberei trebuia sistată încă înainte de producerea incidentului.

Astăzi în această şedinţă toţi reprezentanţii au prezentat rezultatele anchetei preliminare, respectiv la finalul acestei şedinţe urmează să se documenteze fiacre autoritate în funcţie de competenţele sale, astfel ca în data de 14 august Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării să ne prezinte nişte note informative, procese verbale, acte constatatoare, adică tot pachetul de documente care ne va ajuta să anchetăm şi noi această situaţie.

Vom prezenta totodată o notă informativă despre această situaţie prim-ministrului Republicii Moldova. Şi urmează deja în perioada următoare să ne întrunim în şedinţe lucrative pentru a discuta şi a organiza odihna elevilor.

De menţionat că la momentul depunerii dosarului pentru licitaţia publică au avut toate actele în regulă şi respectiv autorităţile nu au putut respinge această ofertă. Tot din spusele paznicului, educatorii aşteptau să fie salarizaţi, pentru că nu aveau bani să se deplaseze acasă", a spus secretarul de stat al Ministerului Educației, Angela Cutasevici.