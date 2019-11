Detalii în CAZUL SCANDALOS de la grădiniţă 188. Copiii, ABUZAŢI de educatoare. Autoritățile s-au autosesizat

Copiii de la grădiniţa numărul 188, din sectorul Ciocana al Capitalei, ar fi "educaţi" cu amenințări, strigăte și chiar lovituri. Cel puțin asta susţine un părinte, care a pus un dispozitiv de înregistrare audio pe haina copilului şi a rămas îngrozit de cele auzite. Femeia este convinsă că micuţii sunt maltratați.

Directoarea grădiniţei vizate spune că a iniţiat o anchetă internă în acest caz. Situaţia a ajuns şi în vizorul direcţiei educaţie a sectorului Ciocana, care aşteaptă explicaţii de la administraţia instituţiei preşcolare.

"Închide gura că îți tai limba, închide gura că îți tai limba."



Din înregistrarea publicată pe reţelele de socializare se aude cum unul dintre copii plânge, iar educatoarea, în loc să îl calmeze, îi spune că o să-i taie limba dacă nu va tăcea. Un alt copil i-a cerut educatoarei să nu ridice vocea, dar aceasta s-a arătat revoltată de observaţie.



"- Nu striga că el se teme de tine.

- Eu nu sunt tine, dar dumneavoastră. "



Nina Zetu, mama care a pus dispozitivul auditiv pe haina copilului său, spune că a recurs la acest gest după ce fetiţa și-ar fi schimbat comportamentul.



"Starea ei de nervozitate, țipete, se punea jos, se uda. Mă gândeam de unde. La grădiniță întrebam cum se manifestă și spuneau că totul este bine, acesta era răspunsul pe care îl primeam zi de zi. Cum poate să fie bine dacă copilul acesta în toată ziua se udă", a spus Nina Zetu, mama.



Mama spune a încercat să ceară explicații de la educatoare, însă fără niciun rezultat.



"Chiar dimineața aceasta am fost și am vorbit cu educatoarea și i-am spus că nu o să mai mergem. I-am spus că nu este bine ceea ce faceți, sper să vă schimbați atitudinea. La tot ce îi spuneam ea răspundea foarte scurt "bine, bine".", a zis Nina Zetu, mama.



Am încercat să obţinem o reacție de la directoarea grădiniței, însă aceasta nu se afla la locul sau de muncă. Angajatii ne-au propus să așteptăm câteva ore până șefa lor va reveni. Mai mult ca atât, nu ni s-a permis să discutăm cu educatoarea vizată, fără acordul directoarei.



" - Dar cu educatoarea putem să vorbim cu educatoarea, dacă mai activează. Educatoarea activează, clar lucru.

- Poate ea vrea să vorbească, să se apere?

- Nu se poate.

- De ce?

- Nu se poate fără acordul directoarei.

- Păi este femeIe independentă."



Ulterior, am contactat-o telefonic pe directoarea grădiniței. Aceasta ne-a spus că educatoarea activează de doi ani în instituție, iar până acum a dat dovadă de profesionalism.



"Despre situația respectivă am aflat ieri dimineață unde părintele a depus o plângere verbală precum că copilul lui a fost abuzat verbal. La moment se desfășoară o anchetă de serviciu. Dacă se va adeveri cazul, educatoarea sigur urmează să fie concediată. Educatorul este la primul caz, până acum niciun părinte nu a depus nici o plângere, nici în scris, nici verbală", a zis Daniela Gagim, directoarea Grădiniței nr. 188, Ciocana.



Contactat telefonic, șeful Direcției Educație Tineret și Sport din sectorul Ciocana, Valeriu Rotaru, ne-a declarat că directoarea instituţiei l-a informat despre existenţa unui conflict cu unul dintre părinți, însă nu ne poate oferi detalii.

Rotaru a mai spus că va veni cu o reacţie doar după ce directoarea va prezenta o notă informativă.