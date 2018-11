DETALII în cazul persoanelor MUŞCATE de câine la Străşeni. Printre victime, şi o profesoară. Bunica copiilor atacaţi, ÎNGROZITĂ

Cel puţin patru copii și un adult au ajuns la spital după ce au fost mușcați de un câine de rasă, care a fost lăsat fără supraveghere. S-a întâmplat ieri dimineaţă în curtea unui liceu din oraşul Strășeni.

Cei patru copii care au între 12 şi 16 ani au fost atacaţi de patruped în timp se duceau la şcoală. Bunica unuia dintre minori spune că nepoţelul ei s-a ales cu muşcături în diferite părţi ale corpului, dar şi cu o sperietură zdravănă.



"Undeva trei muşcături grave pe picior şi una la mână. Erau trei muşcături mari, dar nu era ruptură mare ca să fie intervenţie. El este într-o stare psihică, nu pot să vă redau. E ruptă haina de iarnă, sunt rupţi pantalonii. E grav. El a fost foarte speriat", a precizat Natalia Popov, bunica unui copil atacat.



A fost atacată şi o profesoară a liceului.



"M-am pornit la serviciu cu stăpâna mea de la gazdă. Când am ajuns lângă el m-a atacat întâi pe mine. Nu am leziuni sau fractură, dar pe stăpâna mea în partea superioară a piciorului are aşa ca palma mea o vânătaie de mare. De trei ori a muşcat-o, dar are doar o fractură", a spus Tatiana Soiuz, profesoară.



Potrivit oamenilor legii, rottweilerul a fost observat fără stăpân şi fără botniță în timp ce se repezea la victime. Câţiva martori au solicitat intervenția specialiștilor de la ANSA. La scurt timp, acolo au ajuns şi poliţiştii. Unul dintre angajaţii IGP veniți la fața locului a folosit arma din dotare pentru a împiedica animalul să atace și alţi trecători. Pentru că a omorât câinele, polițistul s-a ales cu o anchetă de serviciu.



"Aparent arma a fost aplicată legal. S-a acţionat conform gradului de pericol care venea de la acest câine. Colegul meu a aplicat legea în strictă conformitatea cu prevederile legii 218 despre aplicarea şi folosirea armei. Pericolul era eminent", a precizat Alexandru Pânzari, şef IGP.



Poliţiştii au aflat cine este stăpânul animalului. Bărbatul spune nu a observat când patrupedul a ieşit din cuşcă. Cazul va fi investigat pentru a fi stabilite toate circumstanţele incidentului, dar şi ce pedeapsă riscă stăpânul patrupedului.