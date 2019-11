Detalii în cazul grădiniței 150 care are biserică în curte. După un an problema este nerezolvată

Biserica afalată în construcţie,de pe teritoriul grădiniţei 150, din sectorul Rîşcani al Capitalei, aşa şi nu a fost demolată. Asta deşi o dispoziţie în acest sens a fost semnată încă acum un an, de fostul primar interimar, Ruslan Codreanu. Directoarea instituţie preşcolare spune că abia de o lună, lucrările de construcţie la lăcaşul sfânt au fost oprite, dar de demolare nu se ocupă nimeni. Părinţii copiilor sunt indignaţi că locul de joacă promis în acel loc, aşa şi rămâne o promisiune în vânt.

''Lăcașul sfânt a fost ridicat pe teritoriul grădiniţei. Timp de o lună aici nu mai merg lucrări, deşi urma să fie demolată. Până astăzi pe spaţiul unde ar trebui să se joace copii este îngrădit, iar biserica nu a fost demolată'', a declarat Irina Ciobor, reporter PRIME.



Larisa Furdui este directoarea grădiniţei 150 de patru luni. Aceasta spune că ştie de situaţia scandaloasă creată în jurul lăcaşului sfânt, dar nu a încercat să intervină, pentru că nu este de competenţa ei să oprească lucrările. Cât despre locul de joacă care ar urma să fie amenajat în locul Bisericii.



''Noi avem spaţiu suficient pentru toţi copii din instituţie, dar dacă ar mai fi spaţiu am găsi unde să-l întrebuinţăm'', a zis Larisa Furdui, director creșă-grădiniță nr. 150, sectorul Rîșcani.



Părinţii ce îşi aduc copii la grădiniţa 150 din sectorul Rîşcani al Capitalei, spun că nu şi-au schimbat părerea şi cred că locul Bisericii nu este pe teritoriul unei instituţii preşcolare.



''Dacă sincer este foarte dubios, deoarece copilul la grădiniţă trebuie să fie educat dar nu în acelaşi teritoriu cu biserica. ''



''Aş fi de părerea că ar trebui să fie demolată. Mai degrabă ar face ceva pentru copii. ''



''Eu consider că o biserică nu încurcă în regiunea aceasta, dar nu pe teritoriul grădiniţei. ''



Viceprimarul capitalei responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană, Victor Chironda susţine că de demolarea construcţiei trebuia să se ocupe fostul pretor din sectorul Rîşcani, Nicolae Balaur.



''Există dispoziţia emisă acum un an în acest sens. Dispoziția nu a fost executată de pretor o să luăm sub control şi o să vedem care este motivul şi vom obliga pretura să-şi exercite atribuţiile'', a zis Victor Chironda, viceprimarul Chișinăului.



L-am sunat de mai multe ori pe Nicola e Balaur, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Amintim, că în data de întâi octombrie 2018, fostul primar interimar al Capitalei Ruslan Codreanul a semnat dispoziţia de demolare a Bisericii de pe teritoriul grădiniţei 150, iar fosta directoare a instituţiei preşcolare, Valentina Gîscă, a fost demisă din funcţie, în urma acestui scandal.