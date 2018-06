DETALII în cazul fetiței care a fost omorâtă de dădacă în Israel. DECLARAȚII CUTREMURĂTOARE făcute de bunici (VIDEO)

Noi detalii în ancheta din Israel, unde fetiţa unei familii de moldoveni, a murit după ce a fost asfixiată de o îngrijitoare de la creşă.



Jurnaliştii de la Canal 2 Nisporeni a reuşit să discute cu bunica fetiţei. Svetlana Vintea susţine că micuţa era prima lor nepoţică şi era perfect sănătoasă.



"Fata creștea bine, adăuga bine, a dat la piciorușe. Era foarte bucuroasă. Era o fetiță, nici nu pot să vă descriu, era deșteaptă", a declarat Svetlana Vintea, bunica victimei.



Femeia mai povesteşte că îngrijitoarea care a asfixiat-o pe Yasmin avea în grupă şi propriii copii.



"Nici nu merită a-i spune doamnă, cu toate că e mamă a 2 copii, are copil de 4 ani și unul de un anișor care era într-o grupă cu Yasminelu, se jucau împreună", a spus Svetlana Vintea, bunica victimei.



Acum, Svetlana Vintea speră că justiţia va face lumină în acest caz, iar vinovatul va fi pedepsit.



"Am așteptat-o pe picioruțe, să-mi deschidă poarta, însă am întâlnit-o cu altă durere. Nici nu pot să vă lămuresc ce avem în sufletele noastre", a zis Svetlana Vintea, bunica victimei.

Tragedia a avut loc pe 16 mai. Ancheta a scos la iveală detalii îngrozitoare.

Iniţial s-a crezut că bebeluşul, care avea un an şi două luni, a murit din cauze naturale. După ce au verificat înregistrările camerelor de supraveghere, poliţiştii au rămas fără cuvinte.

Aceştia au văzut cum suspecta a luat-o cu forţa pe fetiţă şi a aruncat-o pe o saltea ce se afla pe podea.

Ulterior, individa a acoperit-o cu o pătură şi s-a culcat peste ea. Mai mult decât atât, aceasta se uita liniştită în smartphone-ul său.

Suspecta este o cetăţeană ucraineană, în vârstă de 23 de ani, care are permis de şedere temporar în Israel. Femeia a fost arestată şi riscă ani grei de închisoare.

Magistraţii au decis ca angajata grădiniţei să rămână în arest până la finalul anchetei. Cealaltă colegă de serviciu, care a avut un comportament similar, a fost arestată, apoi eliberată pe cauţiune, la fel ca patronul creşei.