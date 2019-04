DETALII în cazul femeii care a fost lovită în plin de o maşină în centrul Capitalei. Ce spune şoferul

O femeie din Capitală a ajuns la spital cu mai multe răni, după ce a fost lovită în plin de o mașină.

Accidentul s-a întâmplat aseară, pe bulevardul Iurii Gagarin. Din spusele șoferului, victima a traversat strada în afara trecerii de pietoni.

"Nu am consumat nimic, viteză nu avem, doamna a apărut după trecere, la pilonul, nu am văzut-o, iar când a apărut eu am reușit să mă feresc puțin", a explicat conducătorul auto.

Șoferul a fost supus testului Drager, care a arătat că acesta nu a urcat beat la volan. Acum conducătorul auto va primi o pedeapsă în funcție de rănile provocate victimei.