DETALII în cazul doctoriţei de la Spitalul nr. 1 din Chişinău care a fost bătută de soţul unei paciente. Asistentele, speriate de moarte

Embed:

Doctoriţa de la Spitalul Clinic Municipal nr. 1 care a fost bătută de soțul unei paciente spune că se gândește să plece din sistem. Ala Valenga povestește că bărbatul a lovit-o cu pumnii și piciorele. El a devenit violent după ce a aflat că soția sa, care suferea de inimă, a murit la spital.



Acum, medicul este internat la Urgenţă cu o comoție cerebrală și câteva coaste rupte.



"Am simțit cum o persoană se apropie de mine din spate, m-a apucat de păr și m-a dat jos. Eu nu înțelegeam, în general, ce se întâmplă. Mă gândesc că activitatea o sfârșesc în spitalul dat. Părerea oamenilor mei, părerea familiei mele, ei insistă ca eu să plec de acolo", a spus Ala Valenga.



Pacienții, care au fost martori la scenele de violenţă, povestesc că bărbatul şi fiul său au făcut scandal pe holurile instituției:



"Au alergat pe hol, după care am auzit cum cineva strigă, plânge. Cu toții suntem muritori. Chiar dacă a murit noaptea, trebuie să bați pentru asta un om? L-au amenințat pe doctor, i-au spus că, dacă va face gălăgie, o vor omorî".



"Noi eram în salon trei băieți și am auzit gălăgie și agitație pe coridor. Nu cred medicii să fie vinovați, pentru că medicii se uită după noi ca după copiii cei mici".



Asistentele spun că s-au speriat. Ele susţin că deseori sunt înjurate de pacienți sau rudele acestora: "Da, ne-am speriat și stau și mă gândesc că venind la lucru, în tură de 24 de ore, stau și mă gândesc ce poate să se întâmple".



Soția agresorului a fost internată acum câteva zile. Însă sâmbătă dimineața, aceasta a decedat subit, în urma unui atac cardiac. Administrația instituției precizează că medicii au făcut tot posibilul pentru a o salva.



"Dumnealui, fără să ceară cuiva explicații sau să afle care a fost situația, a agresat doamna doctor, prima pe care a văzut-o. În ultima perioadă, personalul medical este agresat practic zilnic verbal, fizic sau este șantajat, acuzat", a declarat Cristina Ipati, purtător de cuvânt, Spitalul Clinic Municipal nr. 1.



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale condamnă incidentul. Secretarul general de stat, Boris Gîlca, a scris pe Facebook că va colabora cu autoritățile competente pentru investigarea cazului.