DETALII în cazul doctoriţei de la Spitalul nr. 1 din Chişinău care a fost bătută de soţul unei paciente. AGRESORUL NEAGĂ ACUZAŢIILE

Bărbatul care ar fi agresat doctoriţa de la Spitalul municipal nr.1 răspunde acuzaţiilor aduse. Gheorghe Coptu, în vârstă de 80 de ani, susţine că nu a bătut şi nici nu a ameninţat pe nimeni. Potrivit lui, conflictul ar fi apărut după ce a aflat întâmplător că soţia a murit pe patul de spital, iar medicii nu l-au anunţat despre deces.



"Eu întreb: unde e soţia mea? Una îmi spune: soţia mătale a decedat. - Eu întreb: cum aşa, a venit aici sănătoasă, adică nu sănătoasă, dar ca să lecuiască, dar nu să moară", a spus Gheorghe Coptu, soţul pacientei decedate.



Bărbatul susţine că medicii nu i-au putut spune din ce cauză a murit soţia lui, aşa că, find în stare de şoc, a cerut explicaţii de la şefa secţiei, Ala Valenga.



"Eu am apucat-o din fuior şi când am tras-o, ea a chicat cu scaun pe piciorul meu, s-a găsit una care a spus că am bătut-o cu picioare. Cum pot s-o bat cu picioare, dacă nu pot păşi cumsecade", a declarat Gheorghe Coptu, soţul pacientei decedate.



La această scenă a luat parte şi fiul pacientei decedate. Bărbatul admite că i-a vorbit doctoriţei pe un ton ridicat, dar neagă faptul că ar fi ameninţat-o cu moartea.



"Nu e deajuns să vopseşti pereţii şi de făcut gresie în spital, noi toţi avem părinţi, mame, trebuie de schimbat mentalitatea. Nu vreau de la dânsa nimic, nu vreau s-o văd în ochi, să mă întâlnesc, eu vreau ca toată lume să audă despre dânşii", a zis Iurie Coptu, fiul pacientei decedate.



În data de 10 martie, şefa secţiei Terapie a Spitalului municipal nr. 1, Ala Valenga, a fost bătută şi agresată de rudele unei paciente decedate. Ea a fost internată cu o comoţie cerebrală şi mai multe fracturi. Poliţia aşteaptă rezultatele expertizei medico-legale pentru a elucida toate circumstanţele acestui caz.