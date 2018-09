DETALII în cazul accidentului de pe strada Calea Moşilor: Şoferul Skodei "zbura" spre mine

Trei maşini printre care şi un taxi au fost făcute zob, iar unul dintre şoferi a fost transportat la spital în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineaţă. Impactul a fost atât de puternic încât motorul uneia dintre maşini a fost aruncat la zeci de metri. Poliţia investighează cazul.

Strada Calea Moşilor din Capitală era plină cu piesele care au zburat din maşinile accidentate.

Şoferul de taxi povesteşte că mergea pe banda din dreapta când a fost lovit de o maşină.

"Mergeam pe banda din dreapta şi am văzut Skoda cum zbura spre mine, restul nu am reuşit să văd. Aveam nu mai mult de 40 de km la oră. Nu am reuşit să văd nimic, totul s-a întâmplat într-o clipă", a spus şoferul de taxi.

În urma impactului violent, şoferul Skodei în vârstă de 34 de ani a rămas captiv în maşină. Astfel, a fost nevoie de ajutorul pompierii, care au descarcera bărbatul prins între fiare.

Pentru că a suferit mai multe traumatisme, acesta a fost dus la Institutul de Medicină Urgentă.

"Este în proces de investigaţie. Deocamdată medicii au suspecţie de fractură a aparatului locomotor. Starea de sănătate a bărbatului este stabilă, deocamdată în stare de şoc", a spus Cristina Gorea, purtătorul de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă.

Oamenii legii au pornit o anchetă pe acest caz.

"Urmează să stabilim toate circumstanţele date, fiindcă automobilul de model Skoda şi Toyota se deplasau într-o direcţie. Iar automobilul de model BMW venea din sens opus. În cadrul anchetei urmează să stabilim care dintre şoferi nu a respectat regulile de circulaţie şi dacă a influenţat şi carosabilul umed de afară", a spus Natalia Stati, ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei.

Proprietara companiei de taxi spune că maşina este asigurată şi cel mai mult şi-a făcut griji pentru şofer şi pasageri:

"Este asigurată maşina? - Evident că da. Absolut toate actele sunt în regulă."

Dacă leziunile provocate în urma accidentului sunt uşoare, vinovatul de accident riscă 6 puncte de penalizare şi 1.500 de lei, iar dacă leziunile sunt medii sau grave şoferul se va alege cu o cauză penală.