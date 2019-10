DETALII IMPRESIONANTE despre trecutul sopranei din SUA, Emily Zamourka

Femeia cu vocea angelică de la metroul din Los Angeles, Statele Unite, care a făcut senzație pe rețelele de socializare după ce a fost filmată de un poliţist, e originară din Republica Moldova. Emily sau Ludmila Zamurka, cum e cunoscută în SUA, a devenit o adevărată vedetă, după ce a interpret magistral aria lui Giacomo Puccini „O mio babbino caro”. Filmuleţul s-a viralizat în mediul online, iar între timp au apărut detalii impresionante despre trecutul ei.



După zile bune de investigaţii, jurnaliştii de peste ocean au reuşit să-i afle povestea. Femeia fără adăpost s-a născut în Basarabeasca, Moldova, iar la doi ani a fost adoptată de o familie din Leova, Ion şi Ioana Zamurka. Ei spun că Ludmila a fost profesoară de muzică în Rusia, la Soci, de unde a plecat în SUA, ca să-şi găsească fraţii. A predat lecții de vioară și pian pentru a se întreține, apoi s-a îmbolnăvit și a rămas pe străzi în 2016, după ce nu a mai putut să-și plătească facturile medicale.



"Mi-a fost milă, am luat şi am crescut-o cu plăcere, cu dragoste. Vă este dor de ea? ....S-a dus în America să-l găsească pe fratele ei, dar nu s-a mai putut întoarce că nu avea documentele necesare", a spus mama adoptivă, Ioana Zamurka.



Mama adoptivă spune că o aşteaptă acasă, dar nu crede că fiica se se va mai întoarce.



"Ea mi-a spus: mama nu plânge, că eu am stat pentru binele meu aici, am rămas şi fără vioară, şi fără toate cele, mi-o furat totul. - Dar aţi vrea să vină pe acasă? - Mmmm, nu o să vină ea! Nici ea nu este tare sănătoasă, este bolnavă, după cum am înţeles eu", a menţionat mama adoptivă, Ioana Zamurka.



La Leova o aşteaptă şi verișorul Ludmilei. Bărbatul, care şi-a pierdut un picior acum câţiva ani, îi e recunoscător că l-a susţinut financiar.



"Mulţumesc că m-ai ajutat la timp atunci când am avut nevoie...... Mi-i dor, da! Mila vino la Leova şi să mai vezi baba", a spus vărul Ludmilei, Iurii Zamurka.



Ludmila a moştenit pasiunea pentru muzică din copilărie. În 1984, la 17 ani, Ludmila a fost admisă la Facultatea de Muzică și Pedagogie muzicală din Bălți. A cântat solo în cor, avea o voce specială, care era diferită de toate celelalte voci. Asta îşi aduce aminte prietena ei, Paulina Zavatin. După apariţia filmuleţului pe internet, Ludmila a sunat-o pe prietena sa de o viaţă.



"M-a telefonat, era ora 12 noaptea deja, mă pregăteam de culcare. Am văzut un număr care nu-l cunoșteam, era prea lung. Când am auzit-o, nu ştiam ce să spun. Aţi recunoscut-o imediat? Da, căci m-a numit aşa cum o făcea pe timpuri", a spus prietena Ludmilei, Paulina Zavatin.



Ludmila Zamurka a devenit acum o adevărată vedetă în SUA şi a fost invitată să cânte la un eveniment din Los Angeles, pentru prima dată, după ce a fost descoperită.



Mai mult, un celebru producător, Joel Diamond, i-a oferit șansa de a înregistra un album.