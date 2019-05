DETALII GROAZNICE. Un minor A UCIS cu sânge rece un bărbat de 59 de ani

Un băiat de 12 ani din satul Bursuc, raionul Nisporeni, este bănuit că ar fi omorât cu sânge rece un bărbat de 59 de ani din aceeaşi localitate.

Tragedia a avut loc pe 6 mai, aproape de miezul nopţii. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a fost găsit fără suflare în stradă, de către un vecin. Pe corpul acestuia au fost depistate semne de moarte violentă.

Iniţial, medicul legist a declarat că motivul decesului ar fi un accident de mașină, iar ulterior, s-a constatat că, totuşi, bărbatul a fost omorât. Suspectul este un băiat de 12 ani, care şi-a recunoscut vinovăţia.

Părinţii minorului sunt plecaţi peste hotare, iar el se află în grija fratelui mai mare. Tânărul povesteşte că, în noaptea tragediei, a venit mai târziu acasă şi a vorbit cu fratele său, însă acesta nu i-a spus nimic despre cele întâmplate.



"Pentru mine a fost un şoc. Eu am aflat foarte târziu despre chestia asta. Noi nu ne-am aşteptat la sta pentru că el e un copil foarte liniştit, de obicei. Eu aveam grijă de el, nu prea îi permiteam să iasă în drum", a spus DUMITRU FUGARU, fratele bănuitului.



Tânărul spune că victima îl ameninţa des pe fratele său, însă nu crede că băiatul ar fi putut să-l omoare din cauza asta.



"Poate a şi aruncat, l-ar fi lovit cu ceva, da, căci s-a găsit că l-a lovit cu un obiect , dar nu în starea aia până la omucidere. Îl cunosc pe fratele meu, nu i-am oferit o educaţie proastă", a spus DUMITRU FUGARU, fratele bănuitului.



Vecinii afirmă că băiatul se comporta decent, însă victima îl umilea de fiecare dată când avea ocazia.



"Omul acesta de câte ori trecea pe drum îi zicea: lasă că îţi arăt eu ţie, eu am să te prind şi am să te bat şi el a ţinut minte. Îi zicea prostii, ca un bătrân bețiv. Dar băiatul era liniştit, nu era el rău. "



"Când am auzit am rămas şocată, parcă nici acum nu-mi vine să cred că într-adevăr el a făcut lucrul acesta, pentru că nu este aşa rău băiat să audă aşa rău de dânsul. "



"Îl cunosc ca pe un copil foarte bine educat, deseori se juca cu copii. Eu cred că a fost o joacă care a dus la o asemenea situaţie."



Cei doi fraţi erau vizitați frecvent de asistentul social din localitate. Responsabila menţionează că niciodată nu s-a gândit că băiatul mai mic ar putea recurge la asemenea gest.



"Era un băiat energic, ascultător, ajuta pe cineva când avea nevoie, adică un bătrân ceva dacă avea nevoie ajuta. Fratele lui avea grijă de dânsul, îi cumpăra de mâncare, avea grijă de el. Se ducea la şcoală. Era curat, îmbrăcat, alimentat", a spus VASILIŢA ŞARPE, asistent social.



Directorul şcolii susţine că băiatul suferă de o boală care îi afectează sistemul nervos. Din această cauză, elevul de clasa a VI-a învaţă după o curiculă specială.

Cu toate acestea, nu era un copil problematic, iar profesorii au fost şocaţi când au aflat că este bănuit de omor.



"Se comporta normal, nu am avut incidente, nu am avut probleme. Ultimul timp am observat că dacă era agresat, era şi el agresiv, lovea colegii, băieţii cu picioarele, cu mâinile, dar în scurt timp, el îşi cerea scuze şi totul revenea la normal", a spus PROFIRIE PETRU, directorul şcolii.



Minorul a fost audiat de poliţişti, iar în cadrul discuţiilor, el le-a spus oamenilor legii că l-a ucis pe bărbat din cauza unei neînţelegeri mai vechi.



"Aşteptăm şi un raport al psihologilor ca să ne dea anumite detalii, dar preventiv , el aşa a explicat faptul că sunt vecini şi bărbatul, adică victima era în stare de ebrietate şi îl ameninţa cu răfuială fizică pe acest minor", a spus NICANOR CIOCHINĂ, şef IP Nisporeni.



Pe cazul dat a fost iniţiată o cauză penală pentru omor intenţionat. Băiatul urmează să fie plasat într-un centru educativ special.