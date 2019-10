Detalii groaznice despre accidentul de pe Alba Iulia. Victimele şi rudele bărbatului decedat povestesc totul (VIDEO)

Cumplitul accident de pe strada Alba-Iulia din Chişinău ar mai fi putut face o victimă. Cu doar zece minute înainte de impact, în maşina care s-a izbit în troleibuz a mai fost un pasager. Este vorba despre sora bărbatului care se afla pe bancheta din dreapta a autoturismului. Femeia a povestit, în cadrul emisiunii "Vorbeşte Moldova" de la Prime TV, că o văzuse pe Svetlana Ungureanu pentru prima dată în ziua în care s-a produs nenorocirea.



Sora bărbatului de 34 de ani, care şi-a pierdut viaţa în urma tragediei, povesteşte că locuia împreună cu fratele ei la Chişinău. În ziua în care s-a produs nenorocirea, ea se afla în satul de baştină - Măcăreşti, raionul Ungheni. Fratele ei a mers împreună cu Svetlana Ungureanu ca să o aducă la Chişinău. Şoferiţa conducea cu viteză nebună.



"Noi am pornit, ea a accelerat puţin, dar eu i-am spus că te rog, nu cu viteză, că am copil acasă. Ea a încetinit, am ajuns tot normal acasă".



Femeia a coborât din maşina Svetlanei Ungureanu cu doar zece minute înainte de a se izbi violent de troleibuz şi a scăpat astfel cu viaţă.



"Mie nu-mi păcea cum ea conducea, era o frică în mine. I-am spus lui Sergiu că eu nu merg că mă tem dar el a spus să nu mă tem că ea aşa permanent. Eu am văzut-o prima dată, nu puteam şti cum e ea permanent, în ce stare."



Mătuşa bărbatului decedat a menţionat că nepotul său i-a vorbit o singură dată despre Svetlana.



"Sergiu mi-a spus o dată, cu câteva săptămâni în urmă: nana am făcut cunoştinţă cu o doamnă, are maşina ei. Da eu i-am zis, Sergiu, dar ţie îţi trebuie?", a spus mătuşa bărbatului decedatm Ecaterina Onea.



Unul dintre prietenii bărbatului, Ion Toma, susţine că victima o ştia pe Svetlana Ungureanu de trei săptămâni. Cei doi au făcut cunoştinţă lângă un magazin alimentar, de unde femeia a ieşit cu o sticlă de coniac şi i-a propus să o bea împreună.



"Dar Sergiu zice: Ba nu, haide mai bine la mine decât să stăm afară. După aceea, domnişoara i-a spus: Dar poate mergem la mine să mai bem ceva? S-au dus la ea", a spus prietenul bărbatului decedat, ion Toma.



În platoul emisiunii "Vorbeşte Moldova" au fost prezente şi alte victime ale tragediei. Denis Bîstrica se afla la uşa din spate a troleibuzului şi se pregătea să iasă în staţie. După lovitura puternică, tânărul s-a pomenit pe asfalt, în mijlocul intersecției.



"Eu m-am apropiat de uşă, numai am vrut să mă ţin de mâner şi gata mi s-a întunecat în faţa ochilor. Când mi-am revenit eram pe trotuar. Când am deschis ochii am fost şocat, nu înţelegeam ce se întâmplă", a spus pasagerul din troleibuz, Denis Bîstrica.



Printre oamenii care au avut de suferit este şi taxatorul troleibuzului. El a venit la emisiune direct de la spital, unde a ajuns cu două coaste rupte.



"Eram tot acolo, la mijloc. Două doamne au căzut de pe scaun peste mine. Mai rău e că erau mulţi copii, elevi şi studenţi", a spus,taxatorul troleibuzului, Vladimir Malai.



Experţii auto invitaţi la emisiune au spus că, dacă maşina nu s-ar fi izbit în troleibuz, consecinţele accidentului ar fi fost mult mai grave.



"Dacă maşina ar fi lovit în mijlocul troleibuzului, cred că cu troleibuzul era mult mai rău şi victime ar fi fost mai multe, pentru că roata a oprit puţin din viteză, greutatea troleibuzului a oprit cea mai mare partea din lovitură. Dacă era o rutieră, era ruptă în bucăţi. Dacă erau câteva automobIle mici, oameni morţi ar fi fost mai mulţi", a spus instructorul auto, Alexandru Stratan.



Tragicul accident de pe Alba Iulia a avut loc în data de 30 septembrie. În urma acestuia, un bărbat a murit, iar alţi 25 de oameni au ajuns la spital cu diferite traumatisme. Momentan, mai sunt internaţi şase pacienţi, inclusiv şoferiţa autoturismului care se află în continuare în stare gravă. Femeia era beată criţă şi circula cu 130 de kilometri pe oră.