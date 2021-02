Detalii exclusive în cazul bebelușului abandonat: Soacra femeii confirmă că bebelușul este al nurorii sale

Detalii exclusive în cazul bebelușului abandonat la etajul şase al unui bloc de pe bulevardul Ștefan cel Mare din Capitală. Soacra femeii confirmă că bebelușul este al nurorii sale, iar rudele au aflat despre acest copil abia aseară. Echipa Publika TV a mers acasă la tânăra de 20 de ani, unde am găsit-o doar pe soacra acesteia. Femeia spune că cei doi erau căsătoriți civil și mai au un copil de un an şi şapte luni, care locuieşte cu ei.”Eu o întrebam ca soacră, Veronică nu eşti însărcinată? Dar ea îmi spunea că nu şi nu, şi nu. Şi prietenii spuneau că e însărcinată, dar ea o ţinea una şi bună că nu.”Tânăra de 20 de ani nu era acasă, iar soacra ei a refuzat să ne spună unde se află. Femeia ne-a spus că până să nască ea a lucrat vânzătoare la un magazin din preajma casei, iar fiul ei munceşte în construcţii. Mama bărbatului spune că abia miercuri seară, femeia a recunoscut că bebeluşul abandonat este copilul ei. Mai mult, ea le-ar fi spus rudelor că regretă fapta comisă şi îşi vrea copilul înapoi.”Aseară noi am cercetat şi i-am spus că măi Veronică spune adevărul că eu îţi ţin copilul, numai spune adevărul. Cum pe asta am crescut-o că te duceai la lucru, eu am crescut-o şi totul e bine, nu s-a îmbolnăvit, nu nimic. Eu şi acum am spus, du-te şi adu copilul. Îi pare rău tare!- Doreşte să-şi ia copilul înapoi?- Da, dar o să-l poată lua?”.Și administraţia Spitalului din Hâncești ne-a confirmat că femeia a născut la ei în instituție. În data de 3 februarie, aceasta a adus pe lume o fetiţă sănătoasă pe cale naturală și a stat la maternitate trei zile.”Din spusele medicului de gardă, gravida a fost luată de pe drum. Ea a ieșit în întâmpinarea ambulanței. Nașterea a decurs fiziologic, fără probleme, copilul bun.”Medicii susțin că deşi femeia a negat că este însărcinată, după ce a născut a avut un comportament adecvat.”Ea când a venit spunea că are careva dereglări, dureri, dar nu spunea că este însărcinată. Nega că este însărcinată. Nu a avut un comportament de o persoană care să aibă careva probleme după naștere. S-a comportat ca o mămică, a hrănit copilul, l-a luat acasă.”Asistentul social din Hânceşti spune că familia femeii este venită din altă localitate şi nu se află în evidenţa autoriţăţilor.”Au venit din altă localitate şi nu este la evidenţa noastră. Primul copil e în familie şi familia nu face parte din pătura social vulnerabilă. Sunt toate necesare, în casă e cald, e curat”.Primăria din Hânceşti s-a autosesizat în acest caz. Autorităţile au creat o comisie de anchetă, iar după ce poliţia va finaliza procesul penal, aceștia vor decide dacă cei doi copii ai cuplului vor rămâne cu părinții sau vor fi duși într-un centru de plasament.”A fost creată o comisie, am mers acasă, au fost verificate condiţiile de trai. Practic, atribuţiile care ţin de autoritatea tutelară locală au fost îndeplinite. Acum deja aşteptăm ca poliţia să investigheze cazul în detalii”.Bebelușul a fost abandonat sâmbătă trecută de mama lui, la etajul șase al unui bloc de pe bulevardul Ștefan cel Mare din Capitală. Tânăra de 20 de ani a fost indentificată după trei zile şi este cercetată penal în libertate. Ea este suspectată de lăsarea în primejdie a unui copil şi riscă amendă de până la 27 de mii de lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii sau chiar până la doi ani de puşcărie.