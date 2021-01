DETALII EXCLUSIVE despre tânărul care a căzut de pe balustrada unui escalator dintr-un mall din Capitală

Detalii exclusive despre tânărul care a căzut de la etajul trei al unui centru comercial din Capitală. Băiatul s-ar fi filmat anterior cum se aruncă în gol doar pentru a deveni popular pe TikTok. Mai mult, el ar fi consumator de droguri și alcool. Dezvăluirile au fost făcute de invitații emisiunii "U vseh na vidu" de la CTC Mega.

Printre cei prezenţi în platou a fost și tânărul care a surprins momentul incidentului.

"Eu simţeam miros de alcool în acel loc. Când am coborât jos nu puteam să înţeleg ce are sub geacă, e fractură deschisă sau altceva. Apoi s-a apropiat un prieten şi a început să-i scoată toate dozele din aluminiu de sub haină.", a povestit martorul ocular, Iurie Sacal.

Realizatorii emisiunii au obţinut imagini exclusive despre modul de viață al băiatului, care face frecvent astfel de experimente şi le postează pe reţelele sociale. Într-un clip video, tot acest tânăr s-a filmat cum se aruncă intenționat de pe o balustradă, de la etajul doi.

"Oamenii îmi spun să rămân acasă, să mă tratez. Eu le spun că o să mor tânăr."

În studiou au fost invitaţi alţi doi utilizatori activi ai platformei de socializare, unul de 18 și altul de 21 de ani.

- Ce vă spun părinţii când văd filmulețele postate de voi? Ce spun despre evoluţia voastră pe reţelele de socializare?

- Ei nu ştiu nimic.

- Părinţii nu ştiu sau ei nu au posibilitatea să le vadă?

- Eu nu le-am arătat.

- Sincer, ce nu ai face niciodată pentru audienţă? Să fii sincer.

- Nu mi-aş risca viaţa, sănătatea și nu aș supăra pe cineva.

O tânără din Tiraspol şi-a deschis chiar un studio destinat special pentru persoanele care fac vor să facă videouri pentru TikTok.

Psihologii spun că acest trend pune în pericol sănătatea tinerilor. Potrivit lor, utilizarea exagerată a telefoanelor mobile poate duce la autismul digital. Cei mai vulnerabili în fața rețelelor de socializare sunt copiii care duc lipsă de atenție și de comunicare.

"Sunt şi adolescenţi, dar şi persoane la vârsta adultă care se lasă influenţaţi de această lume virtuală şi ajung să trăiască într-un spaţiu virtual, imaginar şi mai puţin într-un spaţiu real.", a afirmat psihologul, Aurelia Balan.