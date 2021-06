Detalii despre tragicul incident de la Călăraşi. Bărbatul s-a împuşcat sub ochii băiatului său de 13 ani

Tragedie în raionul Călărași. Un bărbat care s-a dus la pescuit la un iaz din apropierea satului Rădeni împreună cu mai mulți prieteni și cu fiul său de 13 ani s-ar fi împușcat din greșeală cu o armă deținută ilegal. Potrivit poliției, victima s-a luat la ceartă cu paznicul lacului privat.

Pentru a-l speria, bărbatul a scos o pușcă din căruță și a încercat să-l lovească pe paznic cu patul armei, însă, din neatenție, ar fi apăsat pe trăgaci și s-ar fi împușcat în abdomen. El a decedat până la sosirea ambulanței.

Primarul satului, Oleg Casian, spune că tragicul incident a şocat întreaga localitate. Bărbatul are trei copii. Cel mai mare, în vârstă de 13 ani, primește conciliere psihologică după ce a văzut cu ochii săi moartea tatălui.



"Cel mai tragic, cel mai dureros moment după cazul întâmplat a fost că copilul dumnealui de 13 ani era prezent la tot cazul ăsta şi toată durerea asta în suflet eu nu ştiu cum o să o trăiască", a declarat primarul satului Rădeni, Oleg Casian.



Bărbatul spune că a fost extrem de greu să anunțe familia despre tragedie.



"Dimineaţa, când am auzit, am plecat la dumneaei acasă, am început aşa să o pregătesc să îi spun că are o traumă aşa uşor şi pe urmă am plecat la mama dumnealui. Am luat medicul, dar dumneaei în momentul ăla era să vă zic într-o stare critică", a spus primarul.



Oamenii din localitate sunt îngroziţi de tragedie şi spun că bărbatul provenea dintr-o familie de gospodari.



"- Pentru toţi oamenii este şocant, pentru orice familie să fie aşa durere nici nu se discută. Asta numai familia lor simte pe pielea lor aparte. - Ce fel de om era? - Un om foarte bun"



"Când am auzit această veste, cum să vă zic, chiar am plâns cu toţii că este un om tare bun şi cuminte, nu sunt vorbe de spus."



"A fost un băiat bun, cumătru cu mine. A fost la pescuit şi s-a ales cu această împuşcătură"



Oamenii legii au deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.