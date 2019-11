DETALII despre tragicul accident de la Măcăreşti. CE SPUN MARTORII

Durere fără margini în satul Măcăreşti raionul Ungheni. Întreaga localitate o deplânge pe femeia însărcinată în opt luni care a fost lovită mortal ieri de un şofer de 19 ani fără permis. Martorii spun că tânăra, în vârstă de 31 de ani, a fost zdrobită de maşină chiar în momentul în care intra în curtea casei sale. Ieri, una dintre versiuni era că femeia a fost lovită de automobil, în timp ce traversa strada neregulamentar.

Zinaida Furtună spune că ieri a fost împreună cu Veronica Putină la spital pentru investigaţii. Un localnic le-a adus acasă cu maşina.



"Am ajuns la poarta răposatei şi ea s-a dat jos şi a pornit treptat spre poartă şi noi trebuia să ne pornim şi când am auzit o pocnitura puternică când am întors capul am văzut maşina cum zbura şi era poartă deschisă", a spus vecina, Zinaida Furtună.



"Gardul era peste femeie noi nu o găseam pe ea".



"Era cu mâna pe cleampa porţii când s-a întâmplat accidentul. Am fost colegi, ne-a fost elevă o cunoaştem de mică, o cunoaştem ca o gospodină bună ca o mamă atentă şi grijulie ca o soţie adevărată".



Medicii spun că au făcut tot ce au putut, dar nu au reuşit să-i salveze viaţa tinerei.



"Pacienta a fost adusă în stare gravă în stare de şoc, tensiunea scăzută pulsul absent, respiraţia absentă", a spus vicedirectorul medical la Spitalul Raional Ungheni, Marina Podoroghi.



Tânăra însărcinată era psiholog la şcoala din localitate. Femeia era gravidă în luna a opta. Aceasta a lăsat în urmă încă doi copii minori, un băieţel de cinci ani şi altul în clasa cincea.



" Doamna este o persoană tânără, 31 de ani, cu 2 copilaşi, o mamă excelentă, un psiholog devotat profesiei".



Poliţia ia în calcul toate versiunile în acest caz.



"Urmează să fie audiaţi toţi martorii pentru stabilirea bazei probatorii şi remiterea cazului către procurori", a comunicat ofiţerul de presă, IGP, Mariana Beţivu.



Şoferul care a provocat accidentul are 19 ani şi nu avea permis de conducere. Acesta a fost reţinut de poliţie pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat acesta riscă până la 7 ani de închisoare.