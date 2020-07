DETALII despre TRAGEDIA din satul Costeşti. Cine este bărbatul care a murit, după ce a căzut de pe un stâlp de tensiune

Incident mortal în satul Costeşti, raionul Ialoveni. Un bărbat de 39 de ani a decedat, după ce a căzut de pe un stâlp de tensiune medie. La telefon, primarul din localitate, Vasile Borta, ne-a spus că bărbatul era în timpul orelor de serviciu şi monta un cablu de televiziune.

Victima a căzut de la o înălţime de aproape şase metri pe un şopron şi nu a mai putut fi salvat.

La telefon, ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie din Ialoveni, Silvia Vetcu, ne-a spus că bărbatul era angajat la o companie privată din Capitală, care presta servicii de montare a cablurilor TV.

Medicul legist care a examinat corpul bărbatului spune că a depistat arsuri pe degetele de la mână, provocate de electrocutare.

Potrivit oamenilor legii, preliminar, victima ar fi murit totuşi din cauza traumatismelor incompatibile cu viaţa, provocate de căzătură. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma expertizei medico-legale.

Bărbatul era căsătorit. El a lăsat în urmă trei copii minori. Cel mai mic are doar un an şi jumătate. Primăria Costeşti promite acordarea unui ajutor financiar familiei pentru înmormântare. Deocamdată, nu am reuşit să luăm legătura cu reprezentanţii firmei la care muncea bărbatul.

