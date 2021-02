DETALII despre TRAGEDIA de la CIMIŞLIA, unde doi copii s-au intoxicat cu gaze. Familia băieţeilor, distrusă de durere

Tragedie într-o familie din satul Fetița, raionul Cimişlia. Un băieţel de doar şapte ani a murit, iar altul de 10 ani este în stare gravă la spital, după ce ambii s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit poliţiei, în timp ce copiii făceau baie, vântul puternic a stins flacăra de la cazanul pe gaze, ceea ce a provocat o scurgere. Familia şi rudele sunt distruse de durere. Poliția a pornit o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Echipa noastră de filmare a reușit să discute cu bunicul copiilor, care ne-a spus că tatăl minorilor i-a găsit jos la podea, în baie, în stare inconştientă. Bunicul s-a aflat tot timpul în camera de alături, dar afirmă că nepoții nu au cerut ajutor.

- Eram acasă toți. Și eu, fiica și ginerele. Băieții se băiau în baie. Eu îi auzeam cum se joacă ei acolo.

- Cum i-ați găsit?

- Jos, lângă cadă. I-am luat în brațe și îi mai scuturam. Noi deodată ne-am gândit că de la apă, a povestit bunicul copiilor, Chiril Țăpurdel.

Cazanul era alimentat de la o butelie de gaze, care era amplasată afară.

- Cazan cu balon.

- De mult timp îl folosiți? Era în regulă?

- Da, de vreo trei ani îl avem. Era în regulă. Când a venit poliția, a zis că de la gaz.

- Dar ați simțit miros de gaz?

- Eu nu am simțit, a spus bunicul copiilor, Chiril Țăpurdel.

Rudele se roagă pentru sănătatea celuilalt băieţel.

"Când am auzit, nu putem să ne liniștim. Părinții sunt distruși. E dureros când părinții pierd copiii. Nici nu știu cum să explic această durere tare mare.", a menţionat ruda, Tatiana Catrinici.

"Băiețelul e în renimare, dar medicii mai mult se străduie să-l țină în pauză de conștientă. El se trezește și strigă că unde-i frățiorul meu, unde e Sănduțu.", a spus ruda, Aurel Catrinici.

Oamenii din localitate sunt îngroziți și au doar cuvinte de laudă pentru această familie.

"Doamne ferește! Eu nu doresc la nimeni. Am copii, am nepoți. Și am sunat la toți de dimineață și le-am spus: luați seama. Îmi pare rău. Eu îs șocată."

"Sunt oameni gospodari. Copiii aceștia niciodată nu i-am văzut murdari, dezbrăcați. Am rămas șocat și acum îmi tremură piciorele. Așa băieți cuminți."

Directorul spitalului raional Cimișlia, Mariana Florea, ne-a spus la telefon că băieţelul de zece ani se află în secția reanimare și starea de sănătate este gravă, dar stabilă. Potrivit reprezentanților IGSU, cazanul din locuință nu era autorizat.

"Potrivit primelor cercetări, copiii s-ar fi intoxicat cel mai probabil, cu monoxid de carbon emanat de la cazanul de gaz instalat improvizat în baie. Cazul este cercetat de organele de drept.", a comunicat ofițerul de presă la IGSU, Liliana Pușcașu.

Pe cazul dat a fost pornită o anchetă, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.