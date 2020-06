Detalii despre PERICOLUL DE INUNDAŢII din nordul ţării. Se aşteaptă o viitură la miezul nopţii

Cod portocaliu de inundaţii în nordul ţării. Zeci de gospodării din satele Criva, Drepcăuți și Lipcani din raionul Briceni au fost evacute, iar oamenii s-au adăpostit la rude. Specialiştii anunţă că din cauza precipitaţiilor din Ucraina şi România, nivelul Prutului riscă să crească foarte mult, cu aproximativ trei metri şi jumătate pe sectorul Criva-Costeşti-Stânca.



"Am evacuat, ce am avut de evacuat am evacuat, animalele, porcii, găinile."



"Râul Prut s-a revărsat, iar mai multe sate din satul Criva riscă să fie inundate. Până ieri, acest loc era o păşune însă peste noapte s-a transformat practic într-un lac. Asta deoarece pe alocuri, nivelul apei depăşeşte un metru. La doar 20 de metri distanţă se află cele şase gospodării care sunt în pericol", a spus reporterul Publika TV.



"Avem inundate în jur de 184 de hectare cu porumb, cartofi, grâu. După datele pe care le avem din Ucraina şi România, aşteptăm o viitură mai mare care va fi undeva de la 12 noaptea", a declarat Vadim Gorobcov, primarul satului Criva.



Apa a izolat complet trei gospodării din sat, iar localnicii au plecat deja de la casele lor. Alţii şi-au strâns lucrurile şi sunt pe picior de plecare. În schimb, Tatiana Rusnac a evacuat animalele şi lucrurile de preţ şi a rămas acasă.



"Frica oricum este, dar credem că o să ne înconjoare. Deocamdată nu intenţionăm să plecăm. Aşteptăm, poate s-a trece aşa", a zis Tatiana Rusnac, locuitoare a satului Criva.



Alţi vecini nici măcar nu se pregătesc de evacuare.



"Sperăm că nu o să intre apa în casă. Cum să plecăm? Vine potopul chiar sau ce?"



Primarul din Criva spune că autorităţile sunt gata să intervină, dar recunoaşte că soluţiile sunt limitate.



"Practica din 2008 şi 2010 ne-a demonstrat, când am construit şi diguri, am pus saci de protecţie, că nu a ajutat, nu a dat niciun rezultat. Adică am fost inundaţi", a menţionat Vadim Gorobcov, primarul satului Criva.



Reprezentanţii Nodulului Hidroenergetic "Costești-Stânca" au decis evacuarea parţială a surplusului de apă, pentru prevenirea inundaţiilor.



"S-a luat decizia de a monitoriza nivelurile cotelor a digurilor de protecție. Unde sunt lăsături se umple cu saci cu nisip pentru a se aduce la cotele normale care o să evacueze debitul de 600 de cuburi. Evacuăm 600 de cuburi pe secundă care duce râul Prut îndiguit, care duce debitul de 700. Pericol de inundații în aval de baraj Costești-Stânca nu o să fie", a zis Vasile Cojocari, administrator Nodul Hidroenergetic „Costești-Stânca”.



Specialiştii spun că din cauza precipitaţiilor abundente din Ucraina ar putea fi afectată şi lunca Nistrului.



"Va avea loc ieşirea apei în luncă, subinundarea terenurilor agricole, cele mai afectate vor fi localităţile Camenca, raionul Rezina şi deja în aval de lacul de acumulare Dubăsari va fi în raioanele Criuleni, Grigoriopol, Slobozia şi Ştefan Vodă", a declarat Valentina Cireş, şefa Direcţiei Prognoze Hidrologice Serviciul Hidrometeorologic de Stat.



Și premierul Ion Chicu a fost în vizită la Nodul Hidroenergetic "Costești-Stânca". Prim-ministrul a declarat că Guvernul va aloca resurse din Fondul de Rezervă în caz de necesitate.



Lacul de acumulare de la barajul Costeşti-Stânca are o capacitate de peste 1 miliard de metri cubi de apă.