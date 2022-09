Detalii despre meciul Sheriff Tiraspol - Manchester United. Declarațiile jucătorilor

Sheriff Tiraspol a pierdut meciul cu Manchester United din Liga Europei. Campioana Moldovei a cedat în faţa formaţiei engleze cu 2-0.



"Diavolii roşii" au marcat ambele goluri în prima repriză. Jadon Sancho a deschis scorul în partida de pe stadionul Zimbru, din pasa lui Christian Eriksen.



Spre finalul primei părţi, Cristiano Ronaldo a mărit avantajul echipei sale. Patrick Kpozo l-a faultat în careu pe Diogo Dalot, iar arbitrul a dictat penalty care a fost transformat de starul portughez.



Pentru Ronaldo acesta este primul gol marcat în Liga Europei. Graţie reuşitei din această partidă lusitanul a ajuns la un total de 699 de goluri în 943 de meciuri disputate la nivel de club în toate competiţiile, de la debutul carierei sale.



"Păcat că nu am reuşit să obţinem măcar un punct în acest meci. Am pierdut poate din cauza că nu am jucat suficient de bine. Dar încercat cel puţin să o facem şi se pare că nu ne-a reuşit.", a spus MAKSYM KOVAL, jucător Sheriff Tiraspol.



"Am avut un început destul de bun. E foarte dificil să joci împotriva unei echipe cum Manchester United. Dacă comiţi greşeli atunci imediat eşti taxat. Dar sunt, totuşi, mândru de echipa mea, pentru felul cum au jucat în acest meci cu Manchester United pentru că nu a fost chiar uşor.", a recunoscut STJEPAN TOMAS, antrenor Sheriff Tiraspol.



"Ei au avut multe ocazii de a înscrie, au şutat de la distanţă. Am pierdut multe mingi în favoarea Sheriff-ului, dar până la urmă am găsit formula potrivită pentru a pune presiune şi de a le crea probleme care s-a încheiat cu marcarea unui gol.”, a explicat ERIK TEN HAG, antrenor Manchester United.



"Am încercat să ne impunem strategia pe care o aveam pentru acest meci. Am încercat să fim concentraţi şi mă bucur că am reuşit să înscriem două goluri.", a declarat JADON SANCHO, jucător Manchester United.



După meciul de la Chişinău, Manchester United a obţinut primele puncte în grupa E din Liga Europa şi a urcat pe poziţia a doua în grupa E, la egalitate cu Sheriff Tiraspol. Lider este Real Sociedad, cu maximum de puncte. Gruparea bască va fi următorul adversar al galben-negrilor.

Cele două formaţii se vor întâlni în data de 6 octombrie, iar partida va fi transmisă, în direct, de PRIME, cu începere de la ora 19:45.