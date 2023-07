DETALII despre întâlnirea dintre Putin și Prigojin. Liderul de la Kremlin a încercat să schimbe conducerea "Wagner"

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a vorbit pentru prima dată despre statutul mercenarilor Wagner în Rusia și despre ce s-a discutat la Kremlin la puțin timp după ce liderul mercenarilor a renunțat la rebeliune, relatează CNN, citat de presa din România. Putin susţine le-a oferit celor 35 de comandanți Wagner mai multe opțiune de angajare, inclusiv una sub conducerea comandantului lor direct, un bărbat cunoscut sub numele de Sedoy, cel sub care ar fi luptat mercenarii în ultimele 16 luni.

„Pe de-o parte, la întâlnirea pe care am avut-o cu Wagner am făcut o evaluare a lucrurilor pe care le-au făcut pe câmpul de luptă și a celor pe care le-au făcut în timpul evenimentelor din 24 iunie. În al treilea rând, le-am oferit opțiunile posibile pentru ce vor face în continuare, inclusiv prin folosirea experienței lor în luptă. Asta a fost tot”, a declarat Putin într-un interviu oferit presa din Rusia.

Întâlnirea la care se referă dictatorul rus a avut loc pe 29 iunie, la câteva zile după rebeliunea întreruptă a lui Prigojin împotriva Kremlinului. Întrebat ce urmează să se întâmple cu Wagner, Putin a exclamat: