DETALII despre incendiul dintr-un cămin din Capitală. Proprietarul trăia din cerşit şi îşi chema amicii de pahar să consume alcool

Doi bărbați au fost salvați de pompieri dintr-un incendiu produs noaptea trecută pe strada Studenților din Capitală. Potrivit IGSU, flăcările au izbucnit într-o cameră de la etajul doi al unui cămin.

Vecinii spun că proprietarul trăia din cerşit şi îşi chema în fiecare seară amicii de pahar să consume alcool şi să fumeze în locuinţă:



"Ne-am trezit cu un sunet de la scurt circuit, m-am trezit am aprins lumina, casa era plină cu fum, mai ales pe taven şi-am luat copilul repede din pat şi am ieşit afară. Când ieşeam, pe scări se ridicau pompieri."



Femeia spune că vecinul ei şi-a conectat ilegal apartamentul la reţeaua electrică:



"Avea lumină conectată aşa, nu legal la el în casă sau de la ţigară aprinsă. În fiecare seară era sărbătoare."



O altă vecină a rămas blocată în apartament:



"Am simţit fum, când a încercat al meu să deschisă uşa nu a putut să iasă, deoarece era plin cu fum aici şi în casă intra. Aseară am auzit pe la ora opt cum îl aduceau, el stă la magazin şi strânge bani, îi dă lumea ce poate, că este jale de un invalid."



Din camera care a luat foc au fost evacuaţi proprietarul şi amicul de pahar. Ambii au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Proprietarul apartamentului s-a intoxicat cu fum şi a fost internat la Spitalul „Sfânta Treime”. Am încercat să aflăm care este starea acestuia, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Celălalt bărbat a suferit arsuri şi a fost transportat la Centrul de Combustii din Capitală.



"Bărbatul de 48 de ani internat în această dimineaţă, la ora 3 şi 21 de minute la terapie intensivă cu arsuri de 15 procente arsură gradul unu, doi şi trei, arsura căilor respiratorii de gradul întâi, starea lui se ameliorează, acum starea lui este de gravitate medie", a declarat medicul de gardă la Centrul de Arsuri, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie din Chişinău, Alexandru Bîtcă.



Pentru lichidarea incendiului au intervenit 3 autospeciale. Cauza și circumstanțele de producere a incendiului urmează a fi stabilite.