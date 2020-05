Detalii despre fetița de 2 ani găsită în pădure după o noapte. Copila era descălţată şi îmbrăcată subţire

Copila de doi ani din raionul Călăraşi dispărută acum două zile a fost găsită miercuri dimineaţă. Fetiţa a fost transportată la Spitalul raional şi este internată în Secţia Pediatrie. Medicii de acolo spun că deşi a dormit o noapte sub cerul liber, copilul nu a păţit nimic.



Micuţa a fost găsită de poliţistul Valeriu Crudu într-o râpă de la marginea satului. Dormea pe nişte haine vechi, era descălţată şi îmbrăcată subţire.



"Am văzut-o fără ca să acţionez brusc pentru a nu o trezi. Am luat-o în braţe şi am telefonat la serviciul 112 pentru a veni în ajutor medicii", a declarat Valeriu Crudu, şef de sector IP Călăraşi.



Valeriu Crudu spune că împreună cu 30 de colegi de-ai lui au căutat fetiţa toată noaptea. Poliţistul spune că s-a emoţionat când a găsit-o şi că a acţionat mai mult din postura unui tată.



"Am avut foarte mari emoţii din motiv că am şi eu un băiat de vârsta respectivă şi mai am încă doi, m-am simţit mai mult ca o persoană simplă decât un angajat al poliţiei", a spus Valeriu Crudu, şef de sector IP Călăraşi.



Poliția a declarat miercuri că au fost alertaţi de dispariția fetei chiar de mama copilei, care a revenit acasă în stare de ebrietate şi a observat lipsa acesteia când a vrut să se culce.

Potrivit poliției, şi bunicii în grija cărora a fost lăsată minora împreună cu fratele mai mare erau beţi. Bunica ne-a spus însă că fetiţa a ieşit pe poartă împreună cu mama ei şi s-au dus la o rudă, iar seara s-a întors fără ea.



"Noi eram acasă, dar ea a luat-o şi s-a dus la o cumătră de a ei şi cred că de acolo a scăpat-o de la cumătră. Cred că cineva a dus-o acolo, că doamne fereşte nu poate un copil de doi ani să ajungă pe cărările acestea, prin râpile acestea".



Bunica spune că mama fetiţei nu ştie exact când s-a pierdut micuţa şi că abia seara a observat lipsa ei.



"Seara ea zicea că nu-i şi nu-i, eu zic că poate a lăsat-o la vreo cumătră cu copiii să se joace"



Asistentul social din localitate spune că micuţa este dintr-o familie fără probleme.



"Nu s-au mai întâmplat asemenea cazuri. Mama îşi educă bine copiii, ea regretă, a venit aşa agitată nu după acest caz este cazul ca copiii să fie luaţi din familie"



Pe acest caz a fost pornit dosar penal. Mama fetiţei are 28 de ani şi mai are un băieţel de patru ani şi locuiesc în casa socrilor. Soţul femeii este plecat la muncă în Israel.