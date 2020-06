DETALII despre EXPLOZIA controlată din faţa MAI. Ce era în pachetul suspect şi ce spun trecătorii

Detalii noi despre alertă din centrul Capitalei, în apropierea Ministerului de Interne, unde a fost găsit un pachet abandonat. Carabinierii care patrulau în zonă au sunat la numărul de urgenţă 112. Zona a fost încercuită, iar la scurt timp pachetul a fost detonat de specialişti. O înregistrare video cu momentul detonării a fost postată pe reţelele de socializare.

VEZI AICI IMAGINI VIDEO cu EXPLOZIA CONTROLATĂ din faţa MAI



Cei care erau în apropiere au fost anunţaţi de poliţişti despre intervenţie. Iar peste mai puţin de jumătate de oră, circulaţia în zonă a fost reluată.



"Lângă prima bancă era o cutie. Şi a explodat. Au verificat şi se pare că nu a fost bombă. Slavă Domnului", a precizat o femeie.



"Am văzut. Spuneau că este o bombă acolo. Cred că a fost gluma cuiva", a spus o altă femeie.



"Eram la piață şi am auzit o bubuitură. Tare. De pistol a fost. Nu este nicio bombă nimic", a spus un bărbat.



Consilierul ministrului de Interne, Alina Zbancă, a declarat că bubuitura a fost de fapt o detonare controlată.



"Astăzi a fost depistat un obiect. Alte detalii vă dăm pe parcurs. De cine a fost depistat? De către patrula care patrula pe teritoriul dat. Am înţeles că a explodat ceva aici? Nu a explodat nimic, totul este în regulă", a declarat Ion Capmoal, E ofiţer principal IP Centru.



Nimeni nu a fost evacuat din clădire în timpul intervenţiei.



"Cert este că nu era o bombă acolo. Din primele informaţii pe care le avem noi acum era un ceas de perete şi flori. Vom ridica imaginile de la camerele de supraveghere de la sediul ministerului şi se va stabili cum a ajuns acest pachet în faţa Ministerului de Interne", a subliniat Alina Zbanc[, consilierul ministrului de Interne.



Luni a mai fost o alertă cu bombă, la Ambasada Rusiei. Aceasta a fost anunţată printr-un mail anonim. După o oră, geniştii au stabilit că alarma a fost falsă.

