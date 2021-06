Detalii despre demisia lui Ion Iovcev: A fost eliberat din funcţie prin telefon

Directorul Liceului cu predare în limba română ”Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, a fost eliberat din funcție prin telefon. Anunțul a fost făcut chiar de către pedagog, care s-a arătat nedumerit de decizia Ministerului Educației.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Iovcev a scris că a primit vestea în ajunul celei de-a 30 de aniversări a liceului, în fruntea căruia s-a aflat timp de mai bine de 29 de ani. El spune că s-a dedicat în întregime acestei școli și că n-a crezut că putea fi anunțat prin telefon că este ultima sa zi de muncă.

Eliberarea sa din funcţia de director a fost criticată intens de opinia publică din Moldova, precum și de europarlamentarul român Eugen Tomac. Acesta a declarat că aceasta este o încercare de a umili un om care și-a dedicat viața educației în limba română și păstrării conștiinței românești la Tiraspol.

”Decizia Ministerului Educației de la Chișinău denotă dispreț pentru educația în limba română, un gest care demonstrează cât se poate de limpede că pentru autoritățile autoproclamate de la Tiraspol și susținătorii lor, școala românească din regiunea transnistreană reprezintă adevărata amenințare generatoare de insomnii, nu prezența trupelor rusești, a scris Tomac pe facebook.

De asemenea, europarlamentarul a declarat că, de săptămâna viitoare, Ion Iovcev îi va fi consilier la Parlamentul European. Ministrul interimar al Educației, Lilia Pogolşa, nu ne-a răspuns la telefon, însă serviciul de presă al ministerului a motivat decizia de a-l elibera pe Iovcev din motiv că acesta are 70 de ani și, potrivit Codului Muncii, este prea bătrân pentru a mai ocupa funcția de director. Pentru a obţine mai multe răspunsuri referitoare la eliberarea din funcţie a lui Ion Iovcev, am expediat o scrisoare oficială, la care încă nu am primit un răspuns.