Detalii despre cumplitul accident de lângă Leuşeni. Martorii povestesc cum s-a întâmplat

Patru persoane, un adult şi trei copii, au murit, iar alte cinci au ajuns la spital în urma unui grav accident. Cele nouă victime se aflau într-o căruţă, care a fost spulberată de un şofer grăbit. Tragedia s-a produs aseară în apropiere de vama Leuşeni. Impactul a avut loc în timp ce atelajul ieşea de pe un drum secundar.

"Tamponarea a avut loc laterală până a finaliza manevra de trecere a intersecţiei. Impactul a fost foarte puternic", a declarat procurorul Alexandru Mustaţă.

În accident au murit o tânără de 25 de ani, fiica sa de cinci ani şi doi băieţi de 4 şi 16 ani. Cele patru persoane internate, doi bărbaţi şi două femei, au vârste cuprinse între 18 şi 28 de ani.

"Câţiva metri de mine s-a întîmplat. Prima eu din căruţă am zburat, maşina a continuat să îi ducă mai departe căruţa. Erau în drum împrăştiaţi toţi şi copii şi toţi. O fata care are tot doi copii tot erau cu noi. Piciorul ei era rupt în trei locuri", a povestit una dintre victime.

Femeia spune că mergeau spre casă când s-a întâmplat totul. Potrivit ei, căruţaşul în vârstă de 16 ani a consumat alcool înainte de a porni la drum.

"- Noi am fost la cimitir şi am făcut curăţenie. După asta am fost la nişte cunoscuţi şi după asta ne-am pornit acasă.

– Puteţi să spuneţi dacă el a băut în sera aceea?

- Da.

– Mult?

- Nu prea că are 16 ani", a recunoscut una dintre victime.

La spitalul din Hânceşti au ajuns trei persoane, printre care şi o mamă cu copilul său de doi ani şi jumătate. Micuţul a fost transportat la Institutul Mamei şi Copilului, iar mama la Spitalul de Urgenţă din Chişinău.

"Mama copilului care a suferit un traumatism cranio-cerebral grav, fractură a membrului inferior stâng şi alte traumatisme. Pentru examinări suplimentare şi tratament calitativ se transferă la Institutul de medicină urgentă", a spus Iurii Petcu, vice-directorul Spitalului Raional Hânceşti.

La Spitalul Raional Nisporeni au fost aduşi alte două victime. Un tânăr care este în stare gravă şi un bărbat, care a suferit leziuni uşoare şi a refuzat internarea, deoarece copilul său a murit în acelaşi accident.

"Un pacient de 19 ani în stare extrem de gravă cu semne de traumatism cranio-cerebrale, leziuni a organelor interne şi fractura oaselor bazinului. A fost spitalizat în stare extrem de gravă în reanimare pentru terapie intensivă. Şi al doilea pacient în vârstă de aproximativ 30 de ani cu fractura oaselor antebraţului a refuzat spitalizarea din motive personale", a spus Alexandru Ciuş, directorul Spitalului Raional Nisporeni.

Şoferul maşinii şi pasagerul lui au scăpat nevătămaţi.

Conducătorul auto în vârstă de 34 de ani a fost reţinut pentru 72 de ore.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 de închisoare.