Detalii despre crima de la Vadul lui Isac. Tânăra împușcată de unchiul soțului său a lăsat orfani de mamă trei copii

O tânără de 24 de ani a fost împuşcată mortal de un bărbat de 86 de ani. Tragedia s-a întâmplat sâmbătă dimineaţă în satul Vadul lui Isac, din raionul Cahul, în timp ce femeia îl vizita pe bătrân, care este un unchi de-al soţului său. Poliţia susţine că nenorocirea s-a declanşat de la o ceartă, din cauza unor bani care i-ar fi dispărut bărbatului din casă. Trei copii au rămas orfani, iar întreaga localitate este şocată de cele întâmplate.



"Nenorocirea a avut loc în această gospodărie. Tânăra a fost împuşcată cu o armă de vânătoare, de către unchiul soţului ei, care are 86 de ani. Poliţia spune că cearta a început în ogradă, de la 200 de lei, pe care victima i-ar fi furat de la bătrân. Tânăra a ieşit în drum, dar asta nu a salvat-o. Ea s-a stins pe loc. Şi acum, aici, mai pot fi observate urme de sânge."



Ulterior, bătrânul a încercat să îşi pună capăt zilelor, tot prin împuşcare. El a fost transportat în stare gravă la spitalul raional Cahul. Am încercat să aflăm mai multe de la rude, însă socrul său a refuzat să vorbească.



"Lăsaţi-mă în pace. Eu şi aşa sunt, până de-asupra capului..."



Localnicii spun că nu o cunosc prea bine pe tânără, deoarece era venită din alt sat, însă povestesc că avea trei copii: de un an şi jumătate, trei şi cinci ani şi că era o mamă grijulie.



"Asta deja suntem în Evul Mediu, numai în filme am văzut aşa ceva, dar nici n-am fost măcar să văd. Când am auzit, tremuram, ştiţi, că nu puteam să ne venim în fire."



"N-am mai auzit au ca să se întâmple, mai ales uin moş bătrân de 85 de ani să facă o boroboaţă de asta."



"Ferească Dumnezeu. Trei copii au rămas, asta e..."



"Îi cunosc că mi-s cumetri. Sunt oameni buni, dar cum s-a întâmplat totul noi nu ştim. El era om cumsecade, n-a fost rău, dar femeile spun că i-au furat nişte bani şi, vorba ceea, la furie."



Oamenii legii au fost alertaţi de soţul femeii.



"- A fost efectuată o singură împuşcătură, pe suprafaţa corpului, în organele vitale. Este vorba despre o armă de vânătoare, care era deţinută legal de către acesta. - De cât timp o deţinea? - Nu cunosc."



Poliţia urmează să stabilească toate circumstanţele crimei. Dacă va fi găsit vinovat, bătrânul riscă până la 15 ani de puşcărie.



CITEȘTE ȘI CRIMĂ ODIOASĂ. O tânără de 24 de ani a fost împușcată mortal de unchiul soțului său, din motiv că i-a furat 200 de lei