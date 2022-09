DETALII despre CRIMA de la Nisporeni, unde un copil a fost găsit mort, iar mama sa cu venele tăiate. Ce spun vecinii

Detalii privind crima şocantă din raionul Nisporeni. O femeie şi-ar fi omorât copilul în vârstă de 7 ani, iar ulterior ar fi încercat să-şi pună capăt zilelor. Suspecta a fost reţinută de oamenii legii, care au anunţat că vor solicita în instanţă 30 de zile de arest preventiv.

Vecinii spun că femeia este divorţată şi trecea printr-o perioadă foarte dificilă. Aceasta îşi creştea singură copilul şi avea grijă de mama ei ţintuită la pat.

"Ea s-a plâns că îi este foarte greu şi că nu are ajutor de la fraţi. Depresia a doborât-o, a avut o jale mare, o suferinţă şi ea întotdeauna se închidea în ea. Odată mi-a povestit că nu are ce pune pe masă şi am ajutat-o", a spus o vecină.

Crima a fost descoperită de tatăl băiatului de şapte ani.

"Inspectoratul de Poliţie Nisporeni a fost înştiinţat de un bărbat precum că fosta sa soţie nu răspunde la telefon", a menționat DANIELA PRISĂCARU, ofiţer superior Inspectoratul de Poliţie Nisporeni.

Ajunşi la faţa locului, oamenii legii au găsit corpul neînsufleţit al copilului, iar femeia era inconştientă. Suspecta a fost transportată la Spitalul Raional Nisporeni.

"A fost acordat ajutorul de urgenţă, prelucrarea plăgilor, după care, însoţită de colaboratorii de poliţie, a fost transportată în izolator. Din discuţia cu pacientul, motivul crimei a fost sărăcia", a explicat NADEJDA ULINICI, directorul Spitalului Raional Nisporeni.

Fostul soţ al femeii afirmă că vorbea uneori la telefon cu fiul său şi îi cumpăra lucrurile de care avea nevoie: "El nu se plângea niciodată că mama lui îl ceartă, nu l-am văzut cu vânătăi. Numai ea ştie ce a fost în capul ei. Eu nu ştiu, nu pot să spun".

Mama femeii a rămas în grija unei vecine. Oamenii din sat nu-şi pot explica gestul suspectei:

"Era o femeie de treabă. Când am auzit de această tragedie m-au luat fiorii. Nu era o femeie care să supere pe cineva, îl ducea pe băiat la grădiniţă, la şcoală. Nu mi-a venit să cred că ea ar fi fost în stare de aşa ceva".

"Era o femeie liniştită, avea grijă de băiat, îl ducea la grădiniţă, îl aducea, ieşea cu el la plimbare".

"Era o femeie de treabă, dar a ţinut în ea foarte mult necaz. Aşa, ea era grijulie şi îşi iubea copilul".

Bănuita este cercetată pentru omor intenţionat şi riscă până la 20 de ani de puşcărie sau chiar închisoare pe viaţă. Aceasta nu figurează în evidenţele medicului psihiatru, dar va fi supusă unei expertize pentru a stabili dacă în momentul crimei era în deplinătatea facultăţilor mintale.