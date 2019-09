Detalii despre cele 13 maşini sparte în Capitală. Ce spun vecinii și oamenii legii

Mai mulţi locatari ai unui bloc din sectorul Botanica al Capitale s-au trezit în această dimineaţă cu maşinile sparte. Culmea este că automobilele prădate de hoţi erau parcate în vizorul camerelor de supraveghere.

Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 5 dimineaţă pe teritoriul parcării din apropierea unui bloc de locuinţe de pe bulevardul Decebal.

Potrivit poliţiştilor, hoţii au intrat în cel puţin nouă maşini, după ce au deteriorat portierele acestora. Internauţii au postat mai multe imagini cu automobilele sparte. Totul s-ar fi întâmplat la doar câţiva metri distanţă de postul de pază al unui centru de fitness.

Paznicul din tura de noapte spune că nu a auzit nimic, fiindcă nu este responsabil de teritoriul unde au fost sparte maşinile.



"Noaptea s-a întâmplat, da la ce oră nu ştiu, nu pot să vă spun".



Nu a văzut nimic nici gestionarul blocului unde locuiesc păgubiţii, care are acces la camerele de supraveghere din zona unde a avut loc spargerile.



"Mă aflam aici noaptea. Nimic din acest imagini nu se disting, mai ales că afară ploua. Vă daţi seama? Afară plouă, e ceaţă, nu se vede nimic".



Locatarii sunt şocaţi de cele întâmplate.



"Prima oară am văzut aşa ceva aici. Interesant, toată curtea e plină de camere de supraveghere, şi nimeni nu a văzut nimic?"



"- Nimic nu s-a auzit. Adică spărgătură sau ceva aici.

- S-a mai întâmplat aşa ceva la dumneavoastră în curte?

- Nu am auzit".



Proprietarii automobilelor vandalizate au alertat oamenii legii abia în jurul orei 09:00 dimineaţă.



"Ca deobicei când se fură în automobil, ce caută, mijloace băneşti, diferite lucruri care să le poată vinde. Dar nu aş zice maşini de lux. O fost la alegere cred că maşini. Dar toate fără alarmă", a declarat Petru Gălușcă, inspector de poliţie.



Poliţiştii vor stabili valoarea prejudiciilor, iar cu ajutorul imaginililor surpinse de camerele de supraveghere urmează să-i identifice pe hoţi.