Detalii despre cazul fetiței de la Sîngerei, care a murit după ce a fost lovită în cap cu o minge de volei. Ce spune medicul

Tragedie într-o familie din Sîngerei. O fată de 13 ani a murit după ce a fost lovită în cap, din neatenţie, cu o minge de volei. Nenorocirea a avut loc la lecţia de sport.



După lovitură, copila s-a simţit rău. Ajunsă acasă de la şcoală, mama acesteia, profesoară de matematică, a chemat salvarea. Medicul care a consultat eleva ne-a declarat, la telefon, că fata a fost internată la spital în stare extrem de gravă.



„Era în stare foarte gravă, coma doi, am văzut-o cu reanimatologul, iar apoi am transferat-o în secţia de reanimare. Am decis să organizăm tomografia cerebrală şi transferul pacientului la cel mai apropiat spital posibil, la Bălţi. Pacienta a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, în timpul intervenţiei s-a constatat că este un hematom intracerebral. Starea extrem de critică, după câteva ore de la operaţie a survenit decesul.”, a declarat Inga Bostan, neurolog, Spitalul raional Sîngerei



Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.

