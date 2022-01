DETALII despre bărbatul care a fost înjunghiat MORTAL de concubina lui, la Călărași. Ce spune martorul crimei și vecinii

Noul an a început cu o crimă la Călărași. Un bărbat de 32 de ani a fost înjunghiat mortal de concubina lui. Nenorocirea a avut loc sâmbăta seara, în gospodăria suspectei de 35 de ani din satul Hîrjăuca. Potrivit poliţiei, totul a pornit de la faptul că bărbatul nu a fost lăsat să intre în casă.



„Crima odioasă a avut loc în această gospodărie din spatele meu. Potrivit poliţiei, victima a dat buzna în casă şi ar început să-şi agreseze concubina. La un moment dat, a luat un cuţit şi l-a înjunghiat mortal pe bărbat. În acel timp, în casă se afla un vecin al cuplului, dar şi doi copii minori. Vecinii spun că cei doi concubini se certau des, iar în ultima perioadă locuiau separat.”



Vecinul, care venise cu daruri pentru copii, spune că este şocat de cele întâmplate.



„Toată noaptea n-am putut să dorm, pentru că încă vizualizam scena de groază.”, a relatat Petru Dimitriu, martorul crimei.



Petru Dimitriu ne-a povestit că a venit la vecinii săi şi după ce le-a dat darurile copiilor, a fost invitat de femeie în casă, la o cafea. La scurt timp însă a ajuns şi concubinul gazdei. Acesta însă nu a fost lăsat să intre în casă. Aşa că a bătut în geam mai bine de o oră.



„A intrat în casă peste fereastră, pentru că uşa era încuiată. Când a intrat, eu am ieşit să văd dacă uşa e dărâmată sau descuiată. Auzeam gălăgie. El a apucat-o, a dat-o jos şi s-a urcat pe dânsa.”, a adăugat martorul.



Bărbatul nu s-a potolit chiar dacă femeia a început să frământe aluat pentru a coace.



„El o ţinea aşa mâinile şi cu o mână încerca să-i dea pantalonii jos. A găsit momentul şi s-a rupt din mâinile lui. Nu am observat cum s-a apropiat de masă şi... am crezut că îl bate cu pumnii pe umeri. Şi când am văzut, e a ridicat mâna şi am văzut cuţitul în mâna ei. Era îndoiat.”, a menționat Petru Dimitriu.



În momentul tragediei, doi din cei trei copii ai cuplului se aflau în altă odaie cameră. Femeia a fost cea care a sunat la 112. Ajunşi, medicii de pe ambulanţă au constatat decesul. Femeia le-a declarat poliţiştilor că a încercat să se apere de agresor.



„Ea zicea că nu vroia să-l ucidă, că vroia ca bărbatul să plece şi să o lase în pace. Băieţelul a ieşit din cameră şi a întrebat despre tată. I-am zis că tatăl lui doarme.”, a precizat martorul.



Vecinii spun că din casa celor doi deseori se auzeau ţipete.



„El obişnuia să o bată şi ea îl alunga. Se întorcea înapoi noaptea şi strica geamurile, uşa. Aşa s-a întâmplat şi aseară. Nu m-aş fi gândit că ea e în stare să omoare. De copii avea grijă.”





„De câte ori s-a adresat poliţiei şi a scris atâtea cereri, însă fără rezultat. La un moment dat i-au aplicat interdicţie de a se apropia de casă, dar el oricum venea şi o agresa.”



„Eu îl întrebam de ce trăieşte cu ea, s-o lase, dar el imi răspundea că o iubeşte, că are copii cu ea.”



Unul din cei trei copii ai femeii este dintr-o căsătorie anterioară a acesteia şi este crescut de foştii socri. Ceilalţi doi, din relaţia cu victima, au rămas în grija bunicilor.

Administrația publică locală urmează să se întrunească într-o comisie ca să decidă soarta copiilor, de trei şi cinci ani. Suspecta a fost reținută pentru 72 de ore pentru omor, iar dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață.

