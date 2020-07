DETALII despre accidentul în care a fost implicat Veaceslav Platon. Ce spune poliţia

Omul de afaceri Veaceslav Platon, eliberat recent din închisoare, a fost implicat astăzi într-un accident rutier, produs chiar în faţa Judecătoriei Chişinău cu sediul în sectorul

Buiucani. La volanul maşinii se afla însuşi Platon. Informaţia a fost confirmată de avocatul acestuia, Ion Creţu.



În accidentul produs pe bulevardul Ştefan cel Mare au fost implicate două maşini, care, în urma impactului, au intrat pe contrasens. Acestea s-au lovit atât de puternic, încât s-au deschis airbagurile. Veaceslav Platon ne-a spus că se simte bine şi nu are nevoie de îngrijiri medicale. Acesta nu ştie cine se face vinovat de producerea incidentului.



"- Ce s-a întâmplat?

- Un accident s-a întâmplat.

- Cine e vinovat?

- Ne vom lămuri. Ne vom lămuri", a precizat Platon.



Ion Creţu ne-a spus că totul s-a produs la scurt timp după ce ar fi ieşit cu Platon din sediul Judecătoriei. Acesta susţine că nu a văzut cum s-a întâmplat, întrucât fiecare a mers spre maşina sa.



"- Când am ieşit atunci şi s-a întâmplat. Eu am auzit doar zgomotul, şi când am întors capul am văzut.

- Era singur în maşină?

- Nu.

- A avut nevoie de îngrijiri medicale?

- Nu.

- Cu cine era?

- Asta e secret", a declarat Ion Creţu, avocatul lui Platon.



Când echipa Publika a ajuns la faţa locului, numerele de înmatriculare de la ambele maşini implicate în accident au fost scoase. Nici avocatul şi nici poliţia nu ne-au putut explica de ce.



"- Cine a scos numerele?

- Nu cunosc. Până la venirea noastră au fost scoase. Nu cunosc care a fost necesitatea de a scoate numerele", a precizat poliţia.



"- Au căzut numerele dacă s-au lovit.

- Şi în spate şi în faţă?

- Poliţia a venit şi atunci le-au sacos. Eu nu ştiu", a spus avocatul lui Platon.



Nimeni dintre persoanele care se aflau în maşină în momentul producerii accidentului nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ofiţerul de presă al poliţiei Capitalei, Svetlana Scripnic, ne-a spus că oamenii legii nu au putut stabili până la acest moment nici cauzele preliminare ale accidentului. Aceasta ne-a comunicat ca va reveni mai târziu cu detalii.